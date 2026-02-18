انخفاض حاد في الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بعد موقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتساهل 🎙️📄

أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 2.25%، مُصدراً بياناً متوازناً وحذراً. ولا تزال سياسة البنك توسعية، ولم يكن الخطاب متشدداً، بل أكثر حزماً بشكل طفيف مما كان عليه في نوفمبر، مما يعكس تحسن آفاق النمو وزيادة الثقة في عودة التضخم نحو المستوى المستهدف.

موقف السياسة النقدية: داعم لكن مشروط

أكدت اللجنة أن الظروف النقدية ستظل داعمة "لفترة من الوقت". واتفق صناع السياسات على أن سحب التحفيز مبكرًا جدًا قد يُعرّض التعافي للخطر ويُهدد بانخفاض التضخم إلى ما دون منتصف النطاق المستهدف (1-3%).

أهم النقاط الواردة في البيان:

تم الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي عند 2.25% (قرار بالإجماع).

تجاوز التضخم مؤخرًا النطاق المستهدف (1-3%)، ولكن من المتوقع عودته سريعًا إلى النطاق المستهدف.

من المتوقع أن يستقر التضخم قرب 2% (منتصف النطاق المستهدف) خلال الأشهر الاثني عشر القادمة.

لا يزال الاقتصاد يُظهر فائضًا كبيرًا في الطاقة الإنتاجية (فجوة إنتاج سلبية).

لا يزال نمو الأجور معتدلًا؛ والتضخم الأساسي تحت السيطرة.

سيكون تطبيع السياسة تدريجيًا ويعتمد على تعزيز التعافي.

تم تعديل مسار سعر الفائدة الرسمي المُحدّث بشكل طفيف نحو الأعلى مقارنةً بشهر نوفمبر، مما يُشير إلى إمكانية رفع سعر الفائدة في وقت أبكر مما كان مُفترضًا سابقًا. ومع ذلك، لم تدعم هذه المعلومات الدولار النيوزيلندي، الذي انخفض بشكل حاد خلال الجلسة.

توقعات التضخم: العودة نحو الهدف

ارتفع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى حوالي 3.1% بنهاية عام 2025، متجاوزًا الحد الأعلى للنطاق المستهدف. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى أسعار المواد الغذائية، وتكاليف الكهرباء، ومكونات السلع القابلة للتداول المتقلبة. ولا يزال البنك واثقًا من عودة التضخم إلى حوالي 2%. ويُقيّم مخاطر التضخم بأنها متوازنة.

النمو وسوق العمل: التعافي جارٍ ولكنه غير متساوٍ

وصف بنك الاحتياطي النيوزيلندي التعافي بأنه مبكر ولكنه مستقر. ويدعم النمو ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتخفيضات أسعار الفائدة السابقة، على الرغم من أن الزخم لا يزال غير متساوٍ بين القطاعات. ويتعافى الناتج المحلي الإجمالي بعد انكماشه في منتصف عام 2025، ولا تزال البطالة مرتفعة (حوالي 5.4%) ولكنها تستقر.

المؤتمر الصحفي - أبرز تصريحات المحافظة آنا بريمان

حافظت المحافظة آنا بريمان على نبرة حذرة ونأت بنفسها عن التفسيرات التي تشير إلى بداية وشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة. وتشغل بريمان منصب محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي منذ ديسمبر من العام الماضي.

الرسائل الرئيسية:

مسار سعر الفائدة الرسمي مشروط، وليس التزامًا.

من الممكن رفع سعر الفائدة بنهاية العام، ولكنه غير مُخطط له.

لا يعتزم البنك رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن يرى نموًا أقوى وضغوطًا تضخمية أقل وضوحًا.

أي تشديد نقدي سيكون تدريجيًا.

رفع سعر الفائدة في الربع الأخير من العام ليس مُضمنًا بالكامل في التوقعات.

لا يُتوقع أن يشهد سوق الإسكان ارتفاعًا حادًا في الأسعار.

كان الهدف من البيان واضحًا وهو منع السوق من توقع دورة تشديد نقدي حاد.

رد فعل السوق

على الرغم من مسار سعر الفائدة الأعلى قليلًا، فسر السوق الرسالة على أنها تميل إلى التيسير النقدي بدلًا من التشدد. انخفض الدولار النيوزيلندي بشكل ملحوظ بعد القرار.

كان الدولار النيوزيلندي أضعف العملات الرئيسية خلال اليوم، حيث انخفض بنحو 0.6-0.9% مقابل سلة العملات.

انخفض سعر صرف الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.92% خلال الجلسة.

يشير رد فعل السوق إلى أن المستثمرين كانوا يتوقعون إشارة تشديد نقدي أقوى، لكنهم تلقوا بدلًا من ذلك رسالة تُؤكد على ضرورة التحلي بالصبر والاعتماد على البيانات.