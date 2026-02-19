اقرأ أكثر
٨:٥٨ م · ١٩ فبراير ٢٠٢٦

هل يعود النفط للاتجاه الصعودي

Milad Azar
أهم النقاط
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
أهم النقاط
  • ارتفاع الذهب والفضة بدعم من التوترات الجيوسياسية
  • بيانات قوية من اليابان وأسترالية
  • الأسهم الامريكية تنتظر بيانات التضخم لتحديد الاتجاه

ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة مساءً يتوقيت دبي

  • ارتفاع الذهب والفضة بدعم من التوترات الجيوسياسية
  • بيانات قوية من اليابان وأسترالية
  • الأسهم الامريكية تنتظر بيانات التضخم لتحديد الاتجاه

 

٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ١٠:١٠ م

ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (20/02/2026)
٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ٧:١٤ م

عاجل: المحكمة العليا الأمريكية تُبطل التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها ترامب 🚨🏛️
٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ٥:٣٣ م

عاجل: بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) من الولايات المتحدة
٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ٥:٠٠ م

ملخص السوق: أوروبا تعود إلى الانتعاش 📈 النشاط التجاري يتسارع أخيرًا ❓
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات