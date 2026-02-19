ملخص السوق 🚩 انخفاض الأسواق الأوروبية وEURUSDبسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران

تتداول الأسهم العالمية بتوجه دفاعي، حيث يعيد المستثمرون تقييم مخاطر احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران. ومع تركيز الولايات المتحدة لقوات كبيرة في الشرق الأوسط، من المرجح أن يؤدي أي تصعيد إلى رفع علاوة المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط وإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. قد يؤدي هذا المزيج إلى تأخير خفض أسعار الفائدة، وفي أسوأ الأحوال، إلى إحياء توقعات رفعها في بعض الدول.

خام برنت: +1.6%، مقترباً من 71 دولارًا للبرميل

العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية: -0.3% إلى -0.4% قبل افتتاح السوق

الذهب والفضة: مكاسب مع تراجع الزخم

البيتكوين: انخفاض إلى حوالي 66.5 ألف دولار

أوروبا تحت ضغط: مؤشر داكس -0.8%، مؤشر كاك 40 -0.8%، مؤشر فوتسي 100 -0.6%

لا تزال دورة الإعلان هذه تُظهر تباينًا في نتائج الأرباح في أوروبا، مع مرونة في بعض قطاعات الصناعة والتمويل، وضغط مستمر على أسعار السلع الأساسية والطلب الاستهلاكي.

ريو تينتو: أرباح ثابتة، مع انخفاض أرباح خام الحديد، مما يسلط الضوء على ضغوط الأسعار على مستوى القطاع.

ريبسول: خطة لتوزيع أرباح بقيمة 1.9 مليار يورو بالإضافة إلى عمليات إعادة شراء الأسهم في عام 2026.

سنتريكا وموندي: أداء تشغيلي معدل أقل من المتوقع.

دراك: توقيع اتفاقية تصنيع لمدة 15 عامًا لنظام تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 200 ميغاواط، مما يعزز انكشافها على تحول الطاقة.

التكنولوجيا والصناعات

ساب: اقتراح توزيع أرباح بقيمة 2.50 يورو للسهم الواحد لعام 2025.

بي إي سيميكوندكتور: طلبات الربع الرابع أفضل من المتوقع.

إيرباص: تتوقع تسليم حوالي 870 طائرة في عام 2026، وهو أقل من توقعات السوق.

شنايدر إلكتريك: تسليط الضوء على إمكانات توفير الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع توجه كفاءة الطاقة الهيكلية.

نيكسانز: الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أقل من التوقعات.

المستهلكون والخدمات

بيرنود ريكارد: مبيعات أقل من المتوقع، مما يشير إلى تدهور الوضع. الطلب

نستله: تتوقع نموًا في الإيرادات العضوية لعام 2026 بنسبة 3-4% (متوافقًا إلى حد كبير مع التوقعات)

رينو: أصدرت توقعات حذرة وسط اشتداد المنافسة

الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم: لا تزال متفائلة بشأن الرحلات الطويلة، مدعومة بالطلب على الدرجة الممتازة

كينيبوليس، نيلفيسك: نتائج السنة المالية مخيبة للآمال

القطاع المالي والعقاري

إيجون، بام: أداء تشغيلي يفوق التوقعات

تيكيهاو كابيتال: الأصول المُدارة 52.8 مليار يورو مقابل 49.6 مليار يورو على أساس سنوي

زوغ إستيتس: صافي الدخل 85.2 مليون فرنك سويسري مقابل 58.7 مليون فرنك سويسري على أساس سنوي

مجموعة بورصة لندن: ضغوط من المستثمرين الناشطين حيث تسعى إليوت لإعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني ومراجعة المحفظة

إجراءات المحللين: التركيز على رفع وخفض التصنيف

رفع التصنيف

دي دبليو إس: رفع تصنيفها إلى "شراء" لدى يو بي إس (السعر المستهدف 70 يورو)

فونوفيا: رفع تصنيفها إلى "محايد" لدى مورغان ستانلي (السعر المستهدف 70 يورو) 30 يورو)

أراميس: رفعت مورغان ستانلي توصيتها إلى "زيادة الوزن" (السعر المستهدف 5 يورو)

كابجيميني: رفعت مورغان ستانلي توصيتها إلى "وزن مساوٍ" (السعر المستهدف 117 يورو)

التوصيات

باسف: خفضت باركليز توصيتها إلى "نقص الوزن" (السعر المستهدف 40 يورو)

فري نت: خفضت يو بي إس توصيتها إلى "بيع" (السعر المستهدف 28.50 يورو)

شرودرز: خفضت يو بي إس توصيتها إلى "محايد" (السعر المستهدف 590 بنسًا)

التوصيات الجديدة

سوفتوير: بدأت بيرنبرغ بتوصية "شراء" (السعر المستهدف 44 يورو)

هل عادت أسهم الدفاع إلى الواجهة؟ انتعاش قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية

شهد قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية في أوروبا انتعاشًا ملحوظًا. فقد تجاوز مؤشر MSCI Europe Consumer Staples نطاقًا استمر عامين، وهو مُهيأ لتحقيق أفضل أداء شهري نسبي له مقارنةً بالسوق بشكل عام منذ منتصف عام 2022. ويبدو أن المحرك الرئيسي لهذا الانتعاش هو التحول الناتج عن تدفقات السوق، وليس تغيرًا جوهريًا واضحًا.

أهم النقاط

انطلاقة قوية: يُظهر مؤشر MSCI Europe لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية أفضل زخم نسبي له منذ يونيو 2022

مدفوع بتدفقات السوق: يعكس هذا التذبذب جزئيًا انخفاض التعرض للشركات التي يُنظر إليها على أنها عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي

التقييمات: يتداول القطاع بما يتماشى مع السوق بشكل عام، وليس بعلاوة سعرية طويلة الأجل كما هو معتاد

الأساسيات: لا تزال اتجاهات الأرباح وحجم التداول تفتقر إلى محفز واضح لتسارع مستدام

موقف البائعين: لا تزال بعض البنوك تُقلل من استثماراتها، مُشيرةً إلى تراجع قدرتها على تحديد الأسعار ومحدودية محفزات ربحية السهم

رسوم بيانية لـ DE40 و EURUSD (D1)

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5