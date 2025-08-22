عاجل: بيانات الناتج الإجمالي المحلي من ألمانيا

صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من ألمانيا وجاءت كالتالي:
- الناتج الإجمالي المحلي (فصلي): السابق: 0.3%, المتوقع: -0.1%, الفعلي: -0.3%
- الناتج الإجمالي المحلي (سنوي): السابق: 0.3%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.2%
تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الثاني بالخفض، مسجلاً انخفاضًا ربع سنويًا بنسبة 0.2% (غير معدل موسميًا) وزيادة سنوية بنسبة 0.0%، وهو ما يقل عن التقديرات الأولية. وكان أداء قطاعي التصنيع والبناء دون المتوقع في يونيو. وارتفع إنفاق المستهلكين بشكل طفيف (+0.3% ربع سنويًا)، في حين لم يشهد الاستهلاك الخاص سوى زيادة طفيفة (+0.1%)، وهو ما كان أضعف مما توقعه التقرير الأولي. وبينما تشير البيانات السابقة إلى ضعف في الربع الثاني، يُظهر النشاط التجاري في بداية الربع الثالث بعض المؤشرات الإيجابية، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية ، وخاصة على السيارات، قد تؤثر سلبًا على النمو في الأشهر المقبلة.