التقويم الاقتصادي: خطاب باول في جاكسون هول 📌

١٠:٥١ ص ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥

اليوم - وعلى الأرجح طوال الأسبوع - سيكون الحدث الأهم هو خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول في وايومنغ.

تتوقع الأسواق أن يركز باول على نهج يعتمد على البيانات، متجنبًا الإشارات الصريحة بشأن قرار سبتمبر. بعد تصريحات متشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات أقوى لمؤشر مديري المشتريات، خفض المستثمرون احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى 73.3٪. من ناحية أخرى، يتوقع جولدمان ساكس أن يبدو باول متساهلًا، مما يمهد الطريق لثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بدءًا من سبتمبر.

بالإضافة إلى ذلك، سنسمع أيضًا تعليقات من كولينز وهاماك.

جدول مفصل لليوم:

الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو:

  • مبيعات التجزئة: سابقًا -1.1٪ على أساس شهري؛
  • مبيعات التجزئة: متوقعة 1.3٪ على أساس شهري؛ سابقًا -1.1٪ على أساس شهري؛

الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - مبيعات التصنيع لشهر يوليو:

  • السابق: 0.3% على أساس شهري؛

الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو:

  • مبيعات التجزئة الأساسية: توقعات 0.9% على أساس شهري؛ السابق: -0.2% على أساس شهري؛

الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة الرئيس الأمريكي ترامب

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
