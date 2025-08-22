حصاد الأسواق (22.08.2025)

- شهدت أسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعًا طفيفًا اليوم، باستثناء مؤشر JP225 الياباني (-0.25%) ومؤشر AU200.cash الأسترالي (-0.35%). وسجلت المؤشرات الأخرى أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت المؤشرات الصينية القياسية بنسب تتراوح بين 0.20% و0.95%.
- في سوق العملات الأجنبية، يشهد كلٌ من الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي ارتفاعًا. ويدعم الدولار الأسترالي تحسن المعنويات، بينما يحافظ الدولار الأمريكي على قوته بفضل بيانات قوية لمؤشر مديري المشتريات. وبشكل عام، لا تزال أسواق العملات الأجنبية في نطاقات تداول ضيقة قبيل خطاب باول في جاكسون هول، حيث يتوخى المستثمرون الحذر وتتراجع شهيتهم للمخاطرة.
- تتوقع الأسواق أن يركز باول على نهج يعتمد على البيانات، متجنبًا الإشارات الصريحة بشأن قرار سبتمبر. وفي أعقاب تصريحات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي وقراءات أقوى لمؤشر مديري المشتريات، قلل المستثمرون من احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى 73.3%. مع ذلك، يتوقع جولدمان ساكس أن يتبنى باول نهجًا حذرًا، مما يمهد الطريق لثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بدءًا من سبتمبر.
- أشارت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إلى انفتاحها على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، محذرة من أن الرسوم الجمركية قد تضر بالمستهلكين وتُضعف سوق العمل. في غضون ذلك، صرّح أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بأن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر لا يزال "مفتوحًا"، مشيرًا إلى مؤشرات اقتصادية متباينة وتزايد مخاطر الركود التضخمي.
- على صعيد الشركات، شكر الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الجهات التنظيمية الأمريكية على موافقتها على تصدير رقائق H20 إلى الصين، مؤكدًا أن المنتج لا يشكل تهديدًا للأمن القومي. وأكد استمرار المحادثات مع الحكومة الأمريكية بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي المستقبلية، لكنه شدد على أن القرار النهائي يعود للجهات التنظيمية. كما ستستضيف إنفيديا أول مؤتمر لها على الإطلاق حول GTC في واشنطن، مما يُسلط الضوء على العلاقات الوثيقة مع الحكومة الأمريكية.
- وفي اليابان، بلغ معدل التضخم الأساسي 3.1% على أساس سنوي (التوقعات: 3.0%، السابق: 3.3%)، في حين تباطأ التضخم الرئيسي أيضاً إلى 3.1% على أساس سنوي (من 3.3%)، وهو ما يؤكد توقعات الانكماش التدريجي للتضخم.
