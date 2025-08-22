مخطط اليوم - USDJPY (22.08.2025)

يُعد الين الياباني من بين العملات الأضعف اليوم، على الرغم من صدور بيانات التضخم الأساسي الأعلى قليلاً. ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.20%.

في يوليو، ظل التضخم الأساسي في اليابان أعلى بكثير من هدف بنك اليابان. ارتفعت أسعار المستهلك، باستثناء الأغذية الطازجة، بنسبة 3.1% على أساس سنوي (مقابل توقعات بنسبة 3.0%، و3.3% سابقاً)، بينما استقر المقياس الأوسع، باستثناء كل من الغذاء والطاقة، عند 3.4% على أساس سنوي. انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.3% على أساس سنوي (وهو أول انخفاض منذ مارس 2024)، لكن تضخم أسعار الغذاء ظل مرتفعاً - حيث ارتفعت أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 8.3%، والأرز بنسبة 90.7% على أساس سنوي (أقل بقليل من يونيو). تُلقي ضغوط الأسعار المستمرة، وخاصةً على السلع الأساسية، بثقلها على كاهل الأسر، وتُغذي التكهنات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من أكتوبر.

حتى أن بعض الاقتصاديين يُشيرون إلى خطر ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة. وبحسب استطلاعات الرأي، يتوقع 63% من خبراء الاقتصاد أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة من 0.50% إلى 0.75% على الأقل بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يمثل ارتفاعا واضحا في التوقعات مقارنة بالأشهر السابقة.