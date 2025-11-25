اقرأ أكثر
١١:٠١ ص · ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات الناتج الإجمالي المحلي من ألمانيا

صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من ألمانيا وجاءت كالتالي:

  • الناتج الإجمالي المحلي (فصلي): السابق: -0.2%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.0%
  • الناتج الإجمالي المحلي (سنوي): السابق: 0.3%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.3%
 

جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا متماشية تمامًا مع التوقعات، ما يعكس حالة استقرار دون تحسن واضح. على المستوى الفصلي، سجل الاقتصاد 0.0% بعد انكماش سابق بلغ -0.2%، مما يشير إلى توقف التراجع لكنه لا يدل على عودة قوية للنمو. أما على الأساس السنوي، فقد حافظ الناتج على نمو 0.3%، مطابقًا للتوقعات والقراءة السابقة، وهو مستوى ضعيف يعكس استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تباطؤ الصناعات وضعف الطلب العالمي. بشكل عام، تُظهر الأرقام اقتصادًا مستقرًا لكنه بعيد عن التعافي القوي، مع حاجة لبيانات أقوى في الفصول المقبلة لدعم زخم النمو.

