ملخص يومي: قطاع التكنولوجيا يقود صعود وول ستريت، والدولار مستقر رغم سياسة الاحتياطي الفيدرالي الحذرة (21.11.2025)

- مؤشر US100 يقود المكاسب وسط تفاؤل مدفوع بقطاع التكنولوجيا في وول ستريت.
- واصل الين خسائره وسط هدوء عام في تداولات العملات الأجنبية.
- بدد نشوة قطاع التكنولوجيا جميع الخسائر التي تكبدتها وول ستريت يوم الخميس جراء عمليات البيع المكثفة. قاد مؤشر ناسداك المكاسب (US100: +2.5%)، يليه مؤشر راسل 2000 (US2000: +1.7%)، مدعومًا بتجدد الآمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر. كما ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 (US500: +1.6%) وداو جونز الصناعي (US30: +0.65%).
- ارتفعت أسهم ألفابت فوق 300 دولار (GOOGL.US: +6%)، مدعومة بإطلاق أحدث نموذج لغة ذكاء اصطناعي، جيميني 3، وعقد جديد لخدمات الحوسبة السحابية لحلف شمال الأطلسي (الناتو). دعا كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، مشيرًا إلى استمرار ضعف سوق العمل الأمريكي وتوقعات التضخم المعتدلة، مع الإشارة إلى انقسامات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وعدم اليقين بدءًا من يناير فصاعدًا.
- تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية على انخفاض في الغالب. قاد مؤشر كاك 40 الخسائر (FRA40: -0.6%) وسط انخفاض أسهم الدفاع في أعقاب مقترحات خطة السلام في أوكرانيا. انخفضت أيضًا مؤشرات UK100 (-0.35%) وSUI20 (-0.3%) وITA40 (-0.2%). ولم يحقق سوى مؤشر DE40 (+0.1%) وSPA35 (+0.3%) مكاسب متواضعة.
- انخفضت أسهم نوفو نورديسك إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات (NOVOB.DK: -5.3%) بعد فشل تجارب علاج الزهايمر باستخدام سيماجلوتايد في إبطاء التدهور المعرفي، على الرغم من تحسن المؤشرات الحيوية. ويرى المستثمرون أن هذا يمثل انتكاسة أخرى في ظل عمليات بيع سابقة وتزايد المنافسة على أدوية السمنة والسكري. سيتم نشر النتائج الأولية في ديسمبر؛ بينما ستُنشر البيانات الكاملة في عام 2026.
- انخفض مؤشر Ifo الألماني لمناخ الأعمال بشكل غير متوقع من 88.4 إلى 88.1 (توقعات بلومبرج: 88.5).
- شهدت أسواق العملات الأجنبية بداية هادئة نسبيًا، مع استقرار مؤشر الدولار، مما خفف من ضعفه مقابل معظم العملات وسط خطاب الاحتياطي الفيدرالي الحذر، وتوازنه مكاسب مقابل البيزو المكسيكي وضعف الين الياباني بشكل عام. ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.152.
- شهدت المعادن النفيسة ارتفاعًا، جزئيًا بفضل شراء صناديق المؤشرات المتداولة. قاد البلاتين (+2.25%) الارتفاع، مدعومًا بتقارير عن استمرار نقص المعروض. ارتفع الذهب بنسبة 1.1% ليصل إلى 4,113 دولارًا للأونصة، وارتفعت الفضة بنسبة 1.9% لتصل إلى 50.95 دولارًا للأونصة.
- ارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% تقريبًا، منهيين سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، بينما صحح NATGAS بنسبة 1.3% بعد انتعاش سابق. استقر سعر البيتكوين بعد موجة بيع، مرتفعًا بنسبة 0.5% ليصل إلى حوالي 88,350 دولارًا؛ وارتفع الإيثريوم بنسبة 3.8% ليصل إلى 2,950 دولارًا.
