حصاد الأسواق (25.11.2025)

اختتمت جلسة التداول أمس في الولايات المتحدة الأمريكية انتعاشًا قويًا، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.69%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.55%، ومؤشر داو جونز بنسبة 1.4%، مدعومةً بتزايد احتمالات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

أشارت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم دالي، ووالر، وويليامز، إلى تزايد احتمالات خفض سعر الفائدة في ديسمبر، مؤكدين أن القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك التضخم، وديناميكيات سوق العمل، وصحة القطاع الصناعي. وتضع الأسواق حاليًا احتمالًا يتراوح بين 70% و75% تقريبًا لخفض سعر الفائدة في ديسمبر، مما يعزز الشعور العام تجاه الأسهم والأصول ذات المخاطر.

من المتوقع أن يناقش تاكايتشي وترامب محادثة ترامب مع شي في سياق التوترات المتزايدة حول تايوان.

وصف البيت الأبيض المحادثات مع أوكرانيا بأنها مثمرة، بينما أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطط لإرسال فريق إلى واشنطن لمناقشة قضايا مختلفة.

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تعزيز شراكته في مجال الطاقة مع روسيا، ويجري الجانبان محادثات لتوسيع صادرات النفط ردًا على العقوبات الأمريكية. ونتيجةً لذلك، استقرت أسعار النفط عند حوالي 58.5 دولارًا للبرميل.

في آسيا، سجلت المؤشرات ارتفاعًا معتدلًا مستفيدةً من الزخم الإيجابي في وول ستريت. ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.14%، ومؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.2%، ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.1%، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز/ ASX 200 الأسترالي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%.

أبقى بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند 2.50%، إلا أن ضعف الوون والمخاطر في سوق العقارات قد تؤخر تخفيضات الأسعار حتى أوائل عام 2026.

حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني عند 7.0826، وهو أقل من المستوى المتوقع البالغ 7.1056.

في أسواق العملات، أظهر الدولار أداءً متباينًا، حيث ارتفع مقابل الين الياباني، لكنه تراجع قليلاً مقابل اليورو والجنيه الإسترليني.

في سوق السلع، ارتفعت أسعار المعادن النفيسة. استقر سعر الذهب حول 4,140 دولارًا للأونصة، بينما استقر سعر الفضة قرب 51.4 دولارًا للأونصة.

في سوق العملات المشفرة، تحسنت المعنويات قليلاً، مدعومةً بتحول في التوقعات بشأن احتمال خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. يُتداول بيتكوين حول 87,975 دولارًا، بينما يستقر سعر إيثريوم قرب 2,915 دولارًا.

في قطاع التكنولوجيا، تدخل شركة ألفابت بشكل متزايد سوق الذكاء الاصطناعي برقائق TPU جديدة، مما قد يُشكّل تحديًا لهيمنة إنفيديا على وحدات معالجة الرسومات AI . بالإضافة إلى ذلك، تدرس شركة ميتا نقل جزء من مراكز بياناتها إلى Google TPU بدءًا من عام 2027، واستئجار طاقة حوسبة من Google Cloud .