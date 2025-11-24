ارتفعت أسعار الكاكاو 1% من أدنى مستوى لها في 21 شهرًا 🍫

سجلت العقود الآجلة للكاكاو اليوم أدنى مستوى لها في 21 شهرًا، مما ساهم في استمرار الاتجاه الهبوطي القوي الذي استؤنف في أوائل نوفمبر. تمكن العقد من التعافي بنحو 1% فوق إغلاق أمس بعد أن انخفض إلى ما دون الحد الأدنى لقناة تناقصية في التعاملات المبكرة (-2.4% في اللحظة الأكثر حرجًا).

الدافع الرئيسي لاستئناف الضغط هو استمرار المفاجآت الصعودية في إمدادات الكاكاو من ساحل العاج، حيث تجاوزت الكميات الوافدة إلى الموانئ 100,000 طن للأسبوع الثالث على التوالي. وقد أدى هذا التدفق الثابت إلى جعل عمليات التسليم التراكمية قريبة من مستويات العام الماضي، مما خفف المخاوف بعد بداية ضعيفة للموسم في أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الارتفاع الأخير في الكميات الوافدة، لا تزال ظروف المحاصيل الأساسية هشة. تشير المسوحات الميدانية إلى أن محصول الأشجار هذا العام أفضل قليلاً فقط من الموسم الماضي، مع احتمال أن يكون الحصاد الرئيسي أضعف قليلاً بسبب الطقس الجاف السابق. قد يشير هذا إلى تباطؤ وصول الكميات إلى الموانئ في الأسابيع المقبلة واحتمال تخفيف الاتجاه الهبوطي.

عاد مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى منطقة ذروة البيع، بعد انحسار ضغط البيع في منتصف أكتوبر. المصدر: xStation5