عاجل: بيانات الناتج الإجمالي المحلي من أوروبا

صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من أوروبا وجاءت كالتالي:

الناتج الإجمالي المحلي (فصلي): السابق: 0.6 % , المتوقع: 0.1 %, الفعلي: 0.1%

الناتج الإجمالي المحلي (سنوي): السابق: 1.5 % , المتوقع: 1.4 %, الفعلي: 1.5%

بيانات التوظيف:

التغير في التوظيف سنوي (الربع الثاني): الفعلي 0.6%؛ المتوقع 0.7%؛ السابق 0.7%.

التغير في التوظيف فصلي (الربع الثاني): الفعلي 0.1%؛ المتوقع 0.1%؛ السابق 0.2%.

في حين تباطأ النمو الفصلي تماشيًا مع التوقعات، استقرت القراءة السنوية عند 1.5%، متجاوزةً بذلك الانخفاض المتوقع بمقدار 0.1 نقطة مئوية. ولا يزال التغير في التوظيف إيجابيًا بشكل طفيف. ويعود ضعف استجابة السوق إلى عدم تسجيل أي مفاجآت في القراءة النهائية للربع الثاني.

يقترب زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى الدعم السابق عند 1.169، ويتداول صعوديًا فوق المتوسطين المتحركين الأساسيين لـ 30 و100 ساعة. المصدر: xStation5