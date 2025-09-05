اقرأ أكثر

عاجل: بيانات الناتج الإجمالي المحلي من أوروبا

١:٠١ م ٥ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من أوروبا وجاءت كالتالي:

  • الناتج الإجمالي المحلي (فصلي): السابق: 0.6%, المتوقع: 0.1%, الفعلي: 0.1%
  • الناتج الإجمالي المحلي (سنوي): السابق: 1.5%, المتوقع: 1.4%, الفعلي: 1.5%

بيانات التوظيف:

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
  • التغير في التوظيف سنوي (الربع الثاني): الفعلي 0.6%؛ المتوقع 0.7%؛ السابق 0.7%.
  • التغير في التوظيف فصلي (الربع الثاني): الفعلي 0.1%؛ المتوقع 0.1%؛ السابق 0.2%.

 

في حين تباطأ النمو الفصلي تماشيًا مع التوقعات، استقرت القراءة السنوية عند 1.5%، متجاوزةً بذلك الانخفاض المتوقع بمقدار 0.1 نقطة مئوية. ولا يزال التغير في التوظيف إيجابيًا بشكل طفيف. ويعود ضعف استجابة السوق إلى عدم تسجيل أي مفاجآت في القراءة النهائية للربع الثاني.

 

 

يقترب زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى الدعم السابق عند 1.169، ويتداول صعوديًا فوق المتوسطين المتحركين الأساسيين لـ 30 و100 ساعة. المصدر: xStation5

كتبها

Milad Azar

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات