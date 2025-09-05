DE40: بورشه تودع مؤشر داكس، والصناعة الألمانية تضعف

شهدت جلسة اليوم في سوق الأسهم الألمانية تغييرات ملحوظة في تركيبة مؤشر داكس. وكان الحدث الأبرز هو إعلان شركة بورشه الألمانية عن انسحابها من المؤشر بعد ثلاث سنوات فقط من دخولها البورصة. وقد واجهت الشركة تحديات جمة، منها الرسوم الجمركية الأمريكية، وضعف الطلب على السيارات الكهربائية، وتراجع المبيعات في الصين. في الوقت الحالي، تسجل معظم المؤشرات الأوروبية مكاسب ضئيلة. ويتصدر مؤشرا NED25 وAUT20 قائمة المؤشرات الأكثر نموًا، بارتفاعات بلغت حوالي 0.2%. بينما يتراجع مؤشرا ITA40 وSPA35 بنحو 0.1%. ويظل مؤشر DE40 قريبًا من مستويات الافتتاح.

في الوقت نفسه، كان هناك نشاط ملحوظ من محللي الاستثمار. وتلقت شركة مرسيدس-بنز توصية إيجابية بـ"أداء أفضل" مع إمكانية نمو تبلغ 13%، وتلقت شركة هايدلبرغ ماتيريالز توصية "شراء" من جولدمان ساكس مع إمكانية نمو أكبر، تصل إلى 26%.

يُظهر هذا مدى تأثير البيئات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية حتى على أعرق شركات تصنيع السيارات. سيتم أيضًا إخراج شركة Sartorius AG من مؤشر داكس، وستحل محلها مجموعة GEA وScout24 - وقد حققت كلتا الشركتين مكاسب واضحة في الأشهر الأخيرة.

بيانات الاقتصاد الكلي:

أظهرت البيانات المنشورة اليوم انخفاضًا في الطلبات الصناعية الجديدة في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي. وهذا يشير إلى أن المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الألماني مبررة.

طلبات المصانع (شهريًا)

المنشور: -2.9% (المتوقع: 0.4% سابقًا: -0.2%)

طلبات المصانع (سنويًا)

المنشور: -3.4% (السابق: 1.7%)

سجلت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة أداءً أفضل قليلاً، مما قد يشير إلى أن وضع المستهلك البريطاني ليس سيئًا كما يعتقد بعض المحللين.

مبيعات التجزئة السنوية:

المنشور: ١٫١٪ (المتوقع: ١٫٢٪، السابق: ٠٫٩٪)

مبيعات التجزئة الشهرية:

المنشور: ٠٫٦٪ (المتوقع: ٠٫٢٪، السابق: -٠٫٣٪)

DE40 (D1)

المصدر: Xstation

دافع السعر فنيًا عن مستوى دعم قوي عند مستوى فيبو 38.2، مدعومًا بمتوسط ​​EMA100. ارتد السعر سريعًا من مستوى المقاومة وعاد فوق خط الاتجاه الأخير، حيث لا يزال قائمًا. ليجد نفسه قريبًا من أعلى مستوياته والحد الأعلى لقناة الاتجاه مجددًا، يجب على السعر أولًا تجاوز المنطقة المحيطة بمستوى فيبو 23.6، حيث يقع أيضًا متوسط ​​EMA50. وتعززت هذه المقاومة بسلسلة من أدنى مستويات الأسعار المحلية خلال الأشهر الأخيرة.

أخبار الشركات: