ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (06.03.2026)

استيقظت الأسواق المالية في مارس/آذار على واقع جديد. فقد أدى قرار دونالد ترامب بشن ضربة على إيران إلى تحولات كبيرة في الأسواق العالمية، لا سيما في قطاع سلع الطاقة. وينصبّ اهتمام المستثمرين الآن على التطورات في الشرق الأوسط، وخاصةً على ما إذا كان مضيق هرمز سيظل مفتوحًا أمام حركة ناقلات النفط.

مع ذلك، لا يعني هذا أن العوامل الاقتصادية الكلية قد اختفت. ففي الأسبوع المقبل، ستتلقى الأسواق بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. ونظرًا لتضافر المخاطر الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الكلية المرتقبة، فإن ثلاثة أسواق تستحق المتابعة بشكل خاص الأسبوع المقبل: النفط، والبيتكوين، وزوج اليورو/الدولار الأمريكي.

النفط

ارتفعت أسعار النفط بنحو 50% منذ بداية العام، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2024. وتبدو مخاطر الإمدادات الآن أشدّ وطأةً مما كانت عليه خلال المرحلة الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

على الرغم من أن السوق يمرّ نظرياً بمرحلة فائض في العرض، ويمكن إعادة توجيه بعض الشحنات عبر طرق بديلة خارج مضيق هرمز، إلا أن السوق العالمية قد شهدت صدمةً واضحة. وإذا استمرّ هذا الاضطراب لأسابيع أخرى، فقد تعود الأسعار إلى مستوياتها المرتفعة التي شهدناها قبل عامين.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن مستويات الأسعار الحالية يصعب على المستهلك الأمريكي تقبّلها سياسياً. وهذا يعني أن إدارة ترامب قد تواجه ضغوطاً إما للتوصل إلى حلّ عسكري سريع أو للدفع نحو خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.

البيتكوين

بلغ سعر البيتكوين أعلى مستوى له في شهر في بداية مارس. يبدو أن العملات المشفرة تستعيد جاذبيتها كبديل محتمل خلال فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي، على الرغم من أن تجربة عام 2022 تُشير إلى ضرورة توخي الحذر عند اعتبارها "ملاذًا آمنًا" حقيقيًا.

وقد دعمت المكاسب الأخيرة الزخم المحيط بقانون الوضوح، وهو تشريع أساسي لقطاع العملات المشفرة. وفي حال إقراره، فإنه قد يزيد بشكل ملحوظ من اهتمام المؤسسات بالأصول الرقمية.

كما دعا ترامب القطاع المصرفي إلى التوصل إلى اتفاق مع قطاع الأصول الرقمية والكف عن عرقلة نمو هذا القطاع.

زوج اليورو/الدولار الأمريكي

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2025، ولا يزال عرضة لمزيد من الانخفاض في حال استمرار ارتفاع أسعار السلع.

ويتأثر اليورو بشكل خاص بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، في حين أن ارتفاع أسعار النفط يحد من هامش المناورة المتاح للبنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

وقد أضاف تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الصادر يوم الجمعة مزيدًا من عدم اليقين. بعد أداء قوي للغاية في يناير، شهد فبراير انخفاضًا في التوظيف بنحو 100 ألف وظيفة، بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة ونمو الأجور.

لذا، ستكون قراءات التضخم القادمة (مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير) حاسمة. فأي مؤشرات على استمرار ضغوط الأسعار قد تؤخر توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، على الرغم من ظهور مؤشرات ضعف في سوق العمل، والتي لا يزال من الصعب تفسيرها حاليًا نظرًا للتقلبات الكبيرة في البيانات الأخيرة.