عاجل: بيانات الناتج المحلي الإجمالي السويسري أضعف من المتوقع 📌مؤشر أسعار المستهلك الإسباني أعلى من التوقعات

الناتج المحلي الإجمالي السويسري ربع السنوي: -0.5% (توقعات -0.4%، السابق 0.1%)

 

  • الناتج المحلي الإجمالي السويسري على أساس سنوي: 0.5% (توقعات 0.6%، السابق 1.2%)

مؤشر KOF السويسري (أكتوبر): 101.7 مقابل 101 متوقع و101.3 سابقًا

 

مؤشر أسعار المستهلك الإسباني (فلاش)

 

  • على أساس سنوي: 3% مقابل 3% متوقع و3.1% سابقًا
  • شهريًا: 0.2% مقابل 0.1% متوقع و0.07% سابقًا

 

مؤشر أسعار المستهلك الإسباني (فلاش)

 

  • على أساس سنوي: 3.1% مقابل 3% متوقع و3.2% سابقًا
  • شهريًا: 0% مقابل -0.2% متوقع و0.5% سابقًا
 

