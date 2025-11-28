عاجل: بيانات الناتج المحلي الإجمالي السويسري أضعف من المتوقع 📌مؤشر أسعار المستهلك الإسباني أعلى من التوقعات

الناتج المحلي الإجمالي السويسري ربع السنوي: -0.5% (توقعات -0.4%، السابق 0.1%)
- الناتج المحلي الإجمالي السويسري على أساس سنوي: 0.5% (توقعات 0.6%، السابق 1.2%)
مؤشر KOF السويسري (أكتوبر): 101.7 مقابل 101 متوقع و101.3 سابقًا
مؤشر أسعار المستهلك الإسباني (فلاش)
- على أساس سنوي: 3% مقابل 3% متوقع و3.1% سابقًا
- شهريًا: 0.2% مقابل 0.1% متوقع و0.07% سابقًا
- على أساس سنوي: 3.1% مقابل 3% متوقع و3.2% سابقًا
- شهريًا: 0% مقابل -0.2% متوقع و0.5% سابقًا
التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المستهلك الألماني والناتج المحلي الإجمالي الكندي في دائرة الضوء
ارتفاع إنفاق المستهلكين في فرنسا؛ وانخفاض التوقعات الأولية للتضخم📋
تراجع EURNOK عد ضعف مبيعات التجزئة في ألمانيا وتراجع البطالة في النرويج
حصاد الأسواق (28.11.2025)