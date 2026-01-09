الجدول الزمني الاقتصادي: التركيز على بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية وقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية 🗽

اليوم، سينصبّ اهتمام السوق بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية الأمريكية، مع التركيز بشكل خاص على تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر. وتشير التوقعات إلى استمرار صورة الاقتصاد "المزدهر"، مع ارتفاع الأجور، وانخفاض البطالة، وزيادة طفيفة في فرص العمل. قد يدعم هذا السيناريو الدولار الأمريكي. وقد يبقى التذبذب العام مرتفعًا في الأسواق، حيث تنتظر أيضًا قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن ما إذا كان سيتم تأييد الأساس القانوني للتعريفات التجارية الحالية. تتباين التوقعات بشأن هذا القرار، ولكن يبدو أن النتيجة الأكثر ترجيحًا هي تأكيد صحة التعريفات الحالية والإيرادات التي تُدرّها، إلى جانب تطبيق أدوات قد تحدّ من سهولة إعادة الإدارة الأمريكية فرض إجراءات مماثلة في المستقبل وفقًا لنص القانون. أخيرًا، سيتم نشر البيانات الأولية لثقة المستهلك الأمريكي وتوقعات التضخم في وقت لاحق من اليوم.

الجدول الاقتصادي

7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - سويسرا: معدل البطالة (غير معدل موسميًا). المتوقع: 3.1% مقابل 2.9% سابقًا

8:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - إيطاليا: مبيعات التجزئة (السابق: 1.3% سنويًا)

9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - منطقة اليورو: مبيعات التجزئة

المتوقع: 1.6% سنويًا مقابل 1.5% سابقًا

المتوقع: 0.1% شهريًا مقابل 0.0% سابقًا

12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: بيانات الوظائف غير الزراعية. المتوقع: 70 ألفًا مقابل 64 ألفًا سابقًا

العمل في القطاع الخاص: 75 ألفًا متوقعًا مقابل 69 ألفًا سابقًا

العمل في قطاع التصنيع: -5 آلاف متوقعًا مقابل -5 آلاف سابقًا

معدل البطالة: 4.5% متوقعًا مقابل 4.6% سابقًا

متوسط ​​الأجر بالساعة: +0.3% شهريًا مقابل +0.1% سابقًا (3.6% سنويًا متوقعًا مقابل 3.5% سابقًا)

بدء بناء المساكن: +1.8% متوقعًا مقابل -8.5% سابقًا

تراخيص البناء: +1.5% متوقعًا مقابل -2.3% سابقًا

12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - كندا: تقرير سوق العمل. المتوقع: -2.5 ألف مقابل +53.5 ألف سابقًا

معدل البطالة: 6.65% متوقع مقابل 6.5% سابقًا

نمو الأجور: 3.8% سنويًا متوقع مقابل 4.0% سابقًا

2:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان (يناير). المتوقع: 53.5 مقابل 52.9 سابقًا

توقعات التضخم على المدى الطويل: 3.3% متوقع مقابل 3.2% سابقًا

توقعات التضخم على المدى القصير: 4.1% متوقع مقابل 4.2% سابقًا

2:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: قرار المحكمة العليا بشأن قانونية الرسوم الجمركية التجارية (ملاحظة: قد يتغير التوقيت الدقيق).

خطابات واجتماعات محافظي البنوك المركزية

5:35 مساءً بتوقيت غرينتش - خطاب توماس باركين، محافظ الاحتياطي الفيدرالي

6:00 مساءً بتوقيت غرينتش - من المقرر أن يجتمع مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط مع ترامب