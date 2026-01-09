اقرأ أكثر
١١:٠٩ ص · ٩ يناير ٢٠٢٦

عاجل: بيانات متباينة من ألمانيا 🚨 ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في النرويج

انخفض الإنتاج الصناعي الألماني شهريًا بنسبة 0.8% مقارنةً بتوقعات انخفاضه بنسبة 0.7% وارتفاعه بنسبة 1.8% سابقًا.

 

  • انخفض الإنتاج الصناعي الألماني سنويًا بنسبة 0.8% مقارنةً بتوقعات انخفاضه بنسبة 1% وارتفاعه بنسبة 0.88% سابقًا.

بلغ الميزان التجاري الألماني 13.1 مليار يورو مقارنةً بتوقعاته بـ 16.4 مليار يورو وارتفاعه بنسبة 16.9 مليار يورو سابقًا.

  • انخفضت الصادرات بنسبة 2.5% مقارنةً بتوقعاتها بـ 0.2% وارتفاعها بنسبة 0.1% سابقًا.
  • انخفضت الواردات بنسبة 0.8% مقارنةً بتوقعاتها بـ 0.3% وارتفاعها بنسبة 1.2% سابقًا.

بلغ مؤشر أسعار المستهلك النرويجي 3.2% سنويًا مقارنةً بتوقعاته بـ 2.9% وارتفاعه بنسبة 3% سابقًا (0.1% شهريًا).

تأثر سعر صرف اليورو مقابل الكرونة النرويجية بانخفاض البيانات الاقتصادية الكلية الألمانية الضعيفة، مع انخفاض الصادرات وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك النرويجي بشكل غير متوقع (لكن الديناميكية الشهرية لا تزال ضعيفة).

 

٩ يناير ٢٠٢٦, ٨:٥٣ م

