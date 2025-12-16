عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة

تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير مكاسب في التوظيف، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة. وكان من المتوقع ارتفاع نمو الأجور. ومن الجدير بالملاحظة أن تقرير التوظيف ADP الذي صدر هذا الأسبوع كان أعلى من المتوقع.

صدرت بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

الرواتب الخاصة : السابق: 97 , المتوقع: 20 , الفعلي: 69

تغير العمالة غير الزراعية : السابق: 119 , المتوقع: 55 ، الفعلي: 64

معدل البطالة : السابق: 4.4% , المتوقع: 4.5% ، الفعلي: 4.6%

نمو الأجور: السابق: 0.2% , المتوقع: 0.3% ، الفعلي: 0.1%

أظهر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر استمرار تباطؤ زخم سوق العمل للشهر الثاني على التوالي، حيث لم تتجاوز الزيادة في الوظائف غير الزراعية 64 ألف وظيفة، بينما استقر معدل البطالة عند 4.6%، دون تغيير يُذكر عن شهر سبتمبر. وشهدت قطاعات الرعاية الصحية (+46 ألف وظيفة)، والبناء (+28 ألف وظيفة)، والمساعدة الاجتماعية (+18 ألف وظيفة) نموًا في عدد الوظائف، في حين انخفض قطاع النقل والتخزين (-18 ألف وظيفة) والحكومة الفيدرالية (-6 آلاف وظيفة)؛ وكان التوظيف الفيدرالي قد انخفض بشكل حاد في أكتوبر (-162 ألف وظيفة) نتيجةً لتأجيل الاستقالات.

ولم تُجمع بيانات الأسر المعيشية لشهر أكتوبر بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية، إلا أن بيانات المؤسسات تؤكد الخسائر الكبيرة في الوظائف الفيدرالية خلال هذا الشهر. وظلت نسبة المشاركة في القوى العاملة ونسبة التوظيف إلى عدد السكان ثابتة تقريبًا، بينما ارتفع عدد العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية بمقدار 909 آلاف وظيفة منذ سبتمبر. وكان نمو الأجور متواضعًا بنسبة 0.1% شهريًا، ولم يشهد التوظيف الإجمالي تغييرًا يُذكر منذ أبريل، مما يُشير إلى تباطؤ سوق العمل مع الحفاظ على استقراره.

تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية صورة مختلطة لسوق العمل. فعلى الرغم من أن التوظيف جاء أفضل من التوقعات في كل من الرواتب الخاصة وتغير العمالة غير الزراعية، إلا أنه ظل أضعف من القراءات السابقة، ما يشير إلى تباطؤ تدريجي في زخم التوظيف. في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 4.6% متجاوزًا التوقعات، وهو ما يعكس بعض التراخي في سوق العمل. كما جاء نمو الأجور أقل من المتوقع، ما يقلل الضغوط التضخمية. إجمالًا، تدعم البيانات سيناريو تباطؤ اقتصادي معتدل وتمنح الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر في سياسته النقدية.