عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 52.2, المتوقع: 52.0, الفعلي: 51.8
- مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.2, المتوقع: 54.2, الفعلي: 53.0
- مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 54.1, المتوقع: 54.0, الفعلي: 52.9
ملخص اليوم: مؤشر US100 يرتفع بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك؛ الأسواق تنتظر قرار بنك اليابان 🏛️
هل تقود أسهم التكنولوجيا المؤشرات للهبوط
يترقب الين قرار بنك اليابان؛ هل نحن على موعد مع أول رفع لسعر الفائدة منذ يناير؟
عاجل: انخفاض طفيف في أسعار الغاز الطبيعي بعد بيانات المخزونات