عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش.

 

  • مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 52.2, المتوقع: 52.0, الفعلي: 51.8
  • مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.2, المتوقع: 54.2, الفعلي:  53.0
  • مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 54.1, المتوقع: 54.0, الفعلي: 52.9
 

 

