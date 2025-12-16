اقرأ أكثر
٥:٣٣ م · ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة جاءت أعلى من المتوقع.

نتائج مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر

مبيعات التجزئة (شهريًا)

  • الفعلي: 0%
  • المتوقع: 0.1%
  • السابق: 0.2%

مبيعات التجزئة باستثناء السيارات (شهريًا)

  • الفعلي: 0.4%
  • المتوقع: 0.2%
  • السابق: 0.3%

مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والوقود (شهريًا)

  • الفعلي: 0.5%
  • المتوقع: 0.4%
  • السابق: 0.1%

أهمية هذه البيانات

تُعدّ مبيعات التجزئة مؤشرًا رئيسيًا على صحة الاقتصاد وثقة المستهلك، إذ يُمثّل الاستهلاك الخاص نسبةً كبيرةً من الناتج المحلي الإجمالي. وتؤثر هذه البيانات على قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وقد تُثير ردود فعل فورية في الأسواق المالية، لأنها تُشير إلى احتمالية تسارع أو تباطؤ النشاط الاقتصادي.

