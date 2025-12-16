عاجل: مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة جاءت أعلى من المتوقع.

نتائج مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر
مبيعات التجزئة (شهريًا)
- الفعلي: 0%
- المتوقع: 0.1%
- السابق: 0.2%
مبيعات التجزئة باستثناء السيارات (شهريًا)
- الفعلي: 0.4%
- المتوقع: 0.2%
- السابق: 0.3%
مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والوقود (شهريًا)
- الفعلي: 0.5%
- المتوقع: 0.4%
- السابق: 0.1%
أهمية هذه البيانات
تُعدّ مبيعات التجزئة مؤشرًا رئيسيًا على صحة الاقتصاد وثقة المستهلك، إذ يُمثّل الاستهلاك الخاص نسبةً كبيرةً من الناتج المحلي الإجمالي. وتؤثر هذه البيانات على قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وقد تُثير ردود فعل فورية في الأسواق المالية، لأنها تُشير إلى احتمالية تسارع أو تباطؤ النشاط الاقتصادي.
ملخص اليوم: مؤشر US100 يرتفع بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك؛ الأسواق تنتظر قرار بنك اليابان 🏛️
هل تقود أسهم التكنولوجيا المؤشرات للهبوط
يترقب الين قرار بنك اليابان؛ هل نحن على موعد مع أول رفع لسعر الفائدة منذ يناير؟
عاجل: انخفاض طفيف في أسعار الغاز الطبيعي بعد بيانات المخزونات