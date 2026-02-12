🚨 انخفض سعر الذهب بنسبة 3% وسط استعداد الأسواق لعطلة السنة القمرية الصينية

انخفض سعر الذهب (GOLD) بنسبة 3%، ليصل إلى حوالي 4930 دولارًا للأونصة اليوم. ويأتي هذا التراجع العام في أسعار المعادن النفيسة في وقتٍ جاءت فيه أحدث بيانات سوق العمل الأمريكية أقوى بكثير من المتوقع، بينما ستظل الصين - إحدى أهم أسواق الطلب الفوري - مغلقة من يوم الجمعة 13 فبراير وحتى نهاية يوم 24 فبراير بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية.

بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية القوي أمس، تتوقع الأسواق انخفاض احتمالية تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وقد دعم ذلك انتعاش الدولار الأمريكي الذي شهد انخفاضًا حادًا مؤخرًا، بينما فقدت المعادن النفيسة بعضًا من زخمها. كما أن انخفاض طلبات إعانة البطالة اليوم يعزز الرأي القائل بأن المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل على المدى القريب قد تكون مبالغًا فيها، وأن بيانات فرص العمل والفرص المتاحة للعمال ( JOLTS ) الصادرة الأسبوع الماضي وتقرير تشالنجر لم يقدما صورة كاملة.

من الناحية الفنية، يتراجع سعر الذهب نحو المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا. إذا ما تم اختبار هذا المتوسط ​​للمرة الثالثة، فسيشير ذلك إلى تحرك نحو مستوى 4700-4740 دولارًا للأونصة تقريبًا، حيث يُتوقع وجود منطقة دعم أكثر أهمية، مدعومة أيضًا بردود الفعل السعرية الأخيرة في تلك المنطقة. أما كسر هذا المستوى فسيزيد من احتمالية اختبار مستوى 4350 دولارًا للأونصة.

تاريخيًا، كان أداء الذهب أفضل في الأيام العشرة التي تسبق رأس السنة القمرية في الصين، وغالبًا ما استمر في الارتفاع خلال فترة العطلة. إلا أن حالة عدم اليقين بشأن ظروف السيولة خلال فترة الإغلاق، وخطر تغير المعنويات بمجرد عودة الصناديق الصينية والمستثمرين الأفراد، قد تُضيف ضغوطًا على سوق الذهب على المدى القريب.

