عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة

تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير مكاسب في التوظيف، بالإضافة إلى استقرار معدل البطالة. وكان من المتوقع استقرار نمو الأجور.
صدرت بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:
- الرواتب الخاصة: السابق: 146, المتوقع:65, الفعلي: -86
- تغير العمالة غير الزراعية: السابق:126, المتوقع:58، الفعلي: -92
- معدل البطالة: السابق:4.3%, المتوقع: 4.3%، الفعلي: 4.4%
- نمو الأجور: السابق:0.4%, المتوقع:0.3%، الفعلي: 0.4%
- مبيعات التجزئة (فبراير): -0.2% مقابل التقديرات: -0.3% شهريًا (السابق: 0.0% شهريًا)
- مبيعات التجزئة الأساسية (فبراير): 0% مقابل التقديرات: 0.1% شهريًا (السابق: 0.0% شهريًا)
