ملخص السوق: رأس مال يغادر أوروبا📉

أخبار الشركات: خيّب دواء تجريبي لعلاج السمنة من إنتاج شركتي

و

آمال المستثمرين، حيث لم يحقق سوى خسارة 10.7% من الوزن بعد 42 أسبوعًا. ونتيجة لذلك، انخفضت أسهم

بنسبة قياسية بلغت 32%، بينما تراجعت أسهم

بنسبة 3.3%. على الرغم من الآثار الجانبية الطفيفة، يشكك المحللون في أن يصبح هذا المركب العلاج المفضل في هذه السوق شديدة التنافسية.