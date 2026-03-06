ملخص السوق: رأس مال يغادر أوروبا📉

الأسواق
- الأسهم الأوروبية: شهدت الجلسة الأوروبية انخفاضات حادة. وسُجّلت أكبر عمليات سحب للأموال في الأسواق الناشئة (مؤشر W20 البولندي: -1.6%)، بينما انخفضت السوق الأوروبية الأوسع نطاقًا بنسبة أقل قليلاً (مؤشر EU50: -1.3%). وشملت عمليات البيع قطاعات النمو (التكنولوجيا: ASML -3.4%)، والقطاعات الدورية (المالية: HSBC -0.7%)، والقطاعات الدفاعية (الأدوية: Roche -2.8%، GSK -1.3%). وكان قطاع الطاقة هو القطاع الوحيد الذي شهد انتعاشًا اليوم (Shell +1.4%، BP +2.0%).
- أخبار الشركات: خيّب دواء تجريبي لعلاج السمنة من إنتاج شركتي Roche وZeland Pharma آمال المستثمرين، حيث لم يحقق سوى خسارة 10.7% من الوزن بعد 42 أسبوعًا. ونتيجة لذلك، انخفضت أسهم Zealand بنسبة قياسية بلغت 32%، بينما تراجعت أسهم Roche بنسبة 3.3%. على الرغم من الآثار الجانبية الطفيفة، يشكك المحللون في أن يصبح هذا المركب العلاج المفضل في هذه السوق شديدة التنافسية.
- العملات: يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% أخرى، ويستقر حاليًا عند أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2025. ويتعرض اليورو لأكبر انخفاض (EUR/USD: -0.4% إلى 1.156)، بينما تتراجع أيضًا الملاذات الآمنة الأخرى: الفرنك السويسري (USD/CHF: +0.15%) والين الياباني (USD/JPY: +0.3%).
- السلع: يواصل الذهب تصحيحه الذي بدأ أمس بنسبة 0.2% إضافية ليصل إلى 5070 دولارًا، متأثرًا بمزيد من مكاسب الدولار. ويقفز خام برنت بنسبة 5.7% أخرى ليقترب من 89 دولارًا، بينما يرتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.7% ليقترب من 86 دولارًا للبرميل.
الاقتصاد والسياسة
- الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو: تم تعديل أحدث قراءة للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نزولاً من 1.3% إلى 1.2% على أساس سنوي. في الربع الأخير من عام 2025، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي مدفوعًا بمساهمات إيجابية من استهلاك الأسر، والإنفاق الحكومي، والاستثمار في رأس المال الثابت. مع ذلك، تراجع النمو الإجمالي بسبب انخفاض الصادرات والمساهمة السلبية من المخزونات.
- تعليق الاحتياطي الفيدرالي: أشار كريستوفر والر، من الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن الحرب في إيران لا ينبغي أن تؤدي إلى ارتفاع طويل الأجل في التضخم. مع ذلك، لم تكن لهجته متساهلة تمامًا، إذ حذر والر من أن صدمة أسعار الطاقة التي تمتد لأسابيع أو أشهر ستشكل مشكلة للاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن صدمات الطاقة السابقة رفعت مستويات الأسعار بشكل دائم.
- النزاع الأمريكي الإيراني: في مقابلات حديثة، صرح الرئيس ترامب بأنه ينبغي على الأمريكيين توقع خطر الهجمات الإيرانية، مشيرًا إلى أنه خلال الحرب، "يسقط ضحايا". كما أعلن أن هدف العملية العسكرية هو تغيير النظام في إيران تغييراً جذرياً، وتنصيب زعيم جديد "معقول" بدعم أمريكي، وقد حدد بالفعل مرشحين معينين لهذا المنصب.
- رد الاتحاد الأوروبي: ستجتمع أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا مع قادة دول الخليج يوم الاثنين لمناقشة الصراع في الشرق الأوسط. ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء تصاعد الحرب، فضلاً عن أزمات الطاقة والهجرة المحتملة. ونتيجةً لهذه التهديدات، أُلغيت اجتماعات الاتحاد الأوروبي في قبرص، بينما يجري زيادة المساعدات المقدمة للمنطقة.
- أمن الطاقة: وفقاً لوزير الاقتصاد الألماني، "لا تزال أسواق [سلع الطاقة] تتمتع بسيولة جيدة، ولا توجد مشكلة بشأن أمن إمدادات الغاز". ومع ذلك، كان توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليورو، نظراً لحساسية اقتصاد المنطقة الشديدة لأسعار السلع.
