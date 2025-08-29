عاجل: بيانات التضخم من جامعة ميشغن في الولايات المتحدة الأمريكية

بيانات التضخم من جامعة ميشغن:
- توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 4.9%, المتوقع:4.9%, الفعلي: 4.8%
- توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من جامعة ميشيغان: السابق: 3.4%, المتوقع:3.9%, الفعلي: 3.5%
- توقعات المستهلك من جامعة ميشيغان: السابق: 57.7, المتوقع:57.2, الفعلي: 55.9
- ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان: السابق: 61.7, المتوقع:58.6, الفعلي: 58.2
- الوضع الحالي من جامعة ميشيغان: السابق: 68.0, المتوقع:60.9, الفعلي: 61.7
وعلى الرغم من أن بيانات جامعة ميشيغان تعكس توقعات المشاركين في الاستطلاع على مدى أفق زمني طويل نسبيا، فإن الانخفاض المتوقع في ضغوط الأسعار المستقبلية قد يؤثر إلى حد ما على سلوكهم التسعيري في الأمد القريب.