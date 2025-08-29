بيتكوين ينخفض ​​بنسبة 3٪ ويختبر 108 ألف دولار 📉 دوجكوين يخسر على الرغم من الشراكة مع جوتشي

تراجعت معنويات سوق العملات الرقمية اليوم، حيث انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 110 آلاف دولار أمريكي، متأثرًا بموجة بيع مكثفة في وول ستريت، حيث قادت أسهم التكنولوجيا التراجع. ولم يقتصر التراجع على بيتكوين فحسب، بل شمل أيضًا عملات رقمية أخرى. على سبيل المثال، على الرغم من إعلان دار غوتشي الفاخرة قبول الدفع بعملة دوجكوين (DOGE) في متاجر مختارة بالولايات المتحدة، إلا أن سعر العملة الرقمية ينخفض بأكثر من 3% اليوم، مع تراجع المعنويات العامة تجاه العملات الرقمية. من الناحية الفنية، انخفض سعر دوجكوين إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي 200 (الخط الأحمر) والمتوسط المتحرك الأسي 50 (الخط البرتقالي)، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه في حال استمرار الضغط الهبوطي.
المصدر: xStation5