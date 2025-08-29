اقرأ أكثر

مؤشر US100 يخسر 1.25% 📉

٦:١٤ م ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥

ضغوط بيعية على وول ستريت بسبب أسهم أشباه الموصلات والبرمجيات 🗽

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بأكثر من 1%. وكانت شركتا نفيديا (NVDA.US) وأوراكل (ORCL.US) من بين أكبر الخاسرين، حيث انخفضتا بنسبة 3% و4% على التوالي. كما تتعرض شركتا تايوان لأشباه الموصلات (TSM.US) وبرودكوم (AVGO.US) لضغوط، حيث خسرتا أكثر من 3%.

أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى زيادة قوية في الدخل والإنفاق الاستهلاكي. وجاءت قراءات نفقات الاستهلاك الشخصي متوافقة مع التوقعات، على الرغم من ارتفاع أسعار الخدمات بأكثر من 3% على أساس سنوي.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

يُعد قطاع التكنولوجيا، وخاصة أشباه الموصلات والبرمجيات، أضعف القطاعات أداءً اليوم، بينما يُظهر قطاعا الرعاية الصحية والطاقة أداءً أفضل نسبيًا.

مؤشر US100 (H1)

انخفض مؤشر US100 بأكثر من 1% مع ارتفاع حجم التداول، حيث يتداول دون متوسطي المتوسط ​​المتحرك الأساسي 50 و200. وعلى الإطار الزمني اليومي، انخفض مؤشر القوة النسبية إلى 31.

 

المصدر: xStation5

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات