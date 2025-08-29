مؤشر US100 يخسر 1.25% 📉

ضغوط بيعية على وول ستريت بسبب أسهم أشباه الموصلات والبرمجيات 🗽

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بأكثر من 1%. وكانت شركتا نفيديا (NVDA.US) وأوراكل (ORCL.US) من بين أكبر الخاسرين، حيث انخفضتا بنسبة 3% و4% على التوالي. كما تتعرض شركتا تايوان لأشباه الموصلات (TSM.US) وبرودكوم (AVGO.US) لضغوط، حيث خسرتا أكثر من 3%.

أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى زيادة قوية في الدخل والإنفاق الاستهلاكي. وجاءت قراءات نفقات الاستهلاك الشخصي متوافقة مع التوقعات، على الرغم من ارتفاع أسعار الخدمات بأكثر من 3% على أساس سنوي.

يُعد قطاع التكنولوجيا، وخاصة أشباه الموصلات والبرمجيات، أضعف القطاعات أداءً اليوم، بينما يُظهر قطاعا الرعاية الصحية والطاقة أداءً أفضل نسبيًا.

مؤشر US100 (H1)

انخفض مؤشر US100 بأكثر من 1% مع ارتفاع حجم التداول، حيث يتداول دون متوسطي المتوسط ​​المتحرك الأساسي 50 و200. وعلى الإطار الزمني اليومي، انخفض مؤشر القوة النسبية إلى 31.

المصدر: xStation5