تعليقات باركين على الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية 🗽

علق توماس باركين، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم على السياسة النقدية الأمريكية وحالة الاقتصاد الأمريكي. وفيما يلي أهم النقاط الواردة في تصريحاته:
- أتوقع حاليًا أن يتراوح معدل الوظائف الجديدة عند نقطة التعادل بين صفر و50 ألف وظيفة.
- يواصل الاقتصاد نموه، وإن لم يكن بنفس القوة التي كان عليها في عامي 2022 و2023.
- أثبت هدف التضخم البالغ 2% فعاليته عالميًا، ويحظى بدعم واسع.
- كان من المنطقي اتخاذ إجراء نظرًا للمخاطر التي تهدد سوق العمل.
- ستحدد البيانات الواردة ما إذا كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة أكثر أم لا. يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى التحول بشكل أكبر نحو الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتوظيف.
- تبدو البطالة أكثر تذبذبًا، لكن ظروف التضخم قد تحسنت.
- لا يمكننا تجاهل المراجعات الأخيرة لبيانات التوظيف. بدأ اتجاه التوظيف يسير في الاتجاه الخاطئ.
- يكمن مفتاح الحفاظ على إنفاق المستهلكين في ما إذا كان الناس سيبدأون بفقدان وظائفهم أم لا.
- لا يُثير المستوى الحالي لمعدل البطالة القلق، ولكن قد يكون الاتجاه صاعدًا.
- يظل إنفاق المستهلكين قويًا نسبيًا لدى الأسر ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حد سواء.
- من المتوقع أن يدعم التخفيض الأخير في أسعار الفائدة سوق العمل مع الحفاظ على الضغط على التضخم، الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.
- يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن على تحقيق أهدافه.
- ترغب الشركات في تحميل المستهلكين تكاليف أعلى - بما في ذلك تلك الناتجة عن التعريفات الجمركية -، ولكن معارضة العملاء قد تحد من قدرتها على ذلك.
- قد يضعف سوق العمل، في حين أن العرض من العمال ينمو بوتيرة أبطأ.