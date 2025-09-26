اقرأ أكثر

تعليقات باركين على الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية 🗽

٧:٢٧ م ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥

علق توماس باركين، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم على السياسة النقدية الأمريكية وحالة الاقتصاد الأمريكي. وفيما يلي أهم النقاط الواردة في تصريحاته:

 

  • أتوقع حاليًا أن يتراوح معدل الوظائف الجديدة عند نقطة التعادل بين صفر و50 ألف وظيفة.
     
  • يواصل الاقتصاد نموه، وإن لم يكن بنفس القوة التي كان عليها في عامي 2022 و2023.
     
  • أثبت هدف التضخم البالغ 2% فعاليته عالميًا، ويحظى بدعم واسع.
     
  • كان من المنطقي اتخاذ إجراء نظرًا للمخاطر التي تهدد سوق العمل.
     
  • ستحدد البيانات الواردة ما إذا كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة أكثر أم لا. يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى التحول بشكل أكبر نحو الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتوظيف.
     
  • تبدو البطالة أكثر تذبذبًا، لكن ظروف التضخم قد تحسنت.
     
  • لا يمكننا تجاهل المراجعات الأخيرة لبيانات التوظيف. بدأ اتجاه التوظيف يسير في الاتجاه الخاطئ.
     
  • يكمن مفتاح الحفاظ على إنفاق المستهلكين في ما إذا كان الناس سيبدأون بفقدان وظائفهم أم لا.
     
  • لا يُثير المستوى الحالي لمعدل البطالة القلق، ولكن قد يكون الاتجاه صاعدًا.
     
  • يظل إنفاق المستهلكين قويًا نسبيًا لدى الأسر ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حد سواء.
     
  • من المتوقع أن يدعم التخفيض الأخير في أسعار الفائدة سوق العمل مع الحفاظ على الضغط على التضخم، الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.
     
  • يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن على تحقيق أهدافه.
     
  • ترغب الشركات في تحميل المستهلكين تكاليف أعلى - بما في ذلك تلك الناتجة عن التعريفات الجمركية -، ولكن معارضة العملاء قد تحد من قدرتها على ذلك.
     
  • قد يضعف سوق العمل، في حين أن العرض من العمال ينمو بوتيرة أبطأ.
