تعليقات باركين على الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية 🗽

علق توماس باركين، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم على السياسة النقدية الأمريكية وحالة الاقتصاد الأمريكي. وفيما يلي أهم النقاط الواردة في تصريحاته:

أتوقع حاليًا أن يتراوح معدل الوظائف الجديدة عند نقطة التعادل بين صفر و50 ألف وظيفة .



يواصل الاقتصاد نموه، وإن لم يكن بنفس القوة التي كان عليها في عامي 2022 و2023 .



أثبت هدف التضخم البالغ 2% فعاليته عالميًا، ويحظى بدعم واسع .



كان من المنطقي اتخاذ إجراء نظرًا للمخاطر التي تهدد سوق العمل .



ستحدد البيانات الواردة ما إذا كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة أكثر أم لا. يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى التحول بشكل أكبر نحو الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتوظيف .



تبدو البطالة أكثر تذبذبًا، لكن ظروف التضخم قد تحسنت .



لا يمكننا تجاهل المراجعات الأخيرة لبيانات التوظيف. بدأ اتجاه التوظيف يسير في الاتجاه الخاطئ .



يكمن مفتاح الحفاظ على إنفاق المستهلكين في ما إذا كان الناس سيبدأون بفقدان وظائفهم أم لا .



لا يُثير المستوى الحالي لمعدل البطالة القلق، ولكن قد يكون الاتجاه صاعدًا .



يظل إنفاق المستهلكين قويًا نسبيًا لدى الأسر ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حد سواء .



من المتوقع أن يدعم التخفيض الأخير في أسعار الفائدة سوق العمل مع الحفاظ على الضغط على التضخم، الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف .



يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن على تحقيق أهدافه .



ترغب الشركات في تحميل المستهلكين تكاليف أعلى - بما في ذلك تلك الناتجة عن التعريفات الجمركية -، ولكن معارضة العملاء قد تحد من قدرتها على ذلك .

