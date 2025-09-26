ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (29.09.2025)

خلال الأسبوع المقبل، سنحصل على بيانات رئيسية من الاحتياطي الفيدرالي، وتحديدًا تقارير سوق العمل ومؤشر ISM. بالإضافة إلى ذلك، سيُصدر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قراره بشأن سعر الفائدة، وفي الصين، تبدأ فترة "الأسبوع الذهبي" في بداية أكتوبر. لهذا السبب، يُنصح بمراقبة أدوات مالية مثل الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD)، و (EURUSD)، وCHN.cash.

AUDUSD

سيكون الدولار الأسترالي محط أنظار المستثمرين قبل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء. تتوقع الأسواق أن يُبقي البنك على سعر الفائدة عند 3.60% في انتظار بيانات مؤشر أسعار المستهلك للربع الثالث. وقد تسارعت القراءة الشهرية الأخيرة لشهر أغسطس إلى 3.0% على أساس سنوي. وسيحلل المستثمرون البيان بحثًا عن أي مؤشرات على تخفيف محتمل للسياسة النقدية في نهاية العام. وقد تُحدّ نبرة "انتظار البيانات" الحذرة من حركة الدولار الأسترالي، في حين أن الإشارة إلى استمرار تضخم الخدمات قد تُقدّم دعمًا. كما تستحق تقارير مؤشر مديري المشتريات الصيني يوم الثلاثاء المتابعة، حيث يرتبط الدولار الأسترالي ارتباطًا وثيقًا بالنمو العالمي.

EURUSD



يحمل الأسبوع المقبل سلسلةً من الإصدارات الأمريكية الهامة. وتشمل هذه التقارير تقارير معهد إدارة التوريدات (ISM) للتصنيع والخدمات يومي الأربعاء والجمعة، إلى جانب بيانات سوق العمل (ADP) وبيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) في اليومين نفسيهما. ومن شأن القراءات الأضعف أن تعزز توقعات تخفيف السياسة النقدية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، وأن تؤثر سلبًا على الدولار الأمريكي. بالنسبة لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي، سيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP) لمنطقة اليورو لشهر سبتمبر، الصادر يوم الأربعاء، إصدارًا رئيسيًا أيضًا.

CHN.cash

في منتصف الأسبوع، تبدأ الصين "أسبوعها الذهبي" (1-7 أكتوبر)، وهو العطلة السنوية التي تُحيي ذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية. وقد يُؤثر انخفاض نشاط التداول خلال العطلة سلبًا على الأسهم. من ناحية أخرى، قد يُخفف ارتفاع الإنفاق خلال العطلة من هذا التأثير. وقبل العطلة، قد تتسارع تدفقات رأس المال في الصين أكثر من المعتاد، مما قد يُعزز التقلبات. كما ستتأثر المعنويات بإصدارات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر الصادرة يوم الثلاثاء.