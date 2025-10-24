عاجل: بيانات التضخم من جامعة ميشغن في الولايات المتحدة الأمريكية

بيانات التضخم من جامعة ميشغن:

توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 4.7% , المتوقع: 4.6% , الفعلي: 4.6%

توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من جامعة ميشيغان: السابق: 3.7% , المتوقع: 3.7% , الفعلي: 3.9%

توقعات المستهلك من جامعة ميشيغان: السابق: 51.7 , المتوقع: 51.2 , الفعلي: 50.3

ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان: السابق: 55.1 , المتوقع: 55.0 , الفعلي: 53.6

الوضع الحالي من جامعة ميشيغان: السابق: 60.4 , المتوقع: 61.0 , الفعلي: 58.6

بيانات جامعة ميشيغان أظهرت مزيجًا من تراجع الثقة الاستهلاكية وارتفاع طفيف في توقعات التضخم طويلة الأجل، ما يعكس استمرار حالة القلق بين المستهلكين حيال المسار الاقتصادي الأمريكي. فقد انخفضت مؤشرات الثقة والوضع الحالي بأكثر من التوقعات، لتسجل 53.6 و58.6 على التوالي، مما يشير إلى تراجع معنويات المستهلكين مع استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف التمويل.

في المقابل، استقرت توقعات التضخم لعام واحد عند 4.6%، بينما ارتفعت التوقعات لخمس سنوات إلى 3.9%، وهو تطور قد يُثير بعض القلق لدى الاحتياطي الفيدرالي بشأن ترسيخ التوقعات التضخمية. هذه الأرقام توحي بأن المستهلكين أقل تفاؤلًا بشأن مستقبل الأسعار، رغم إشارات التراجع الأخيرة في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

من منظور السوق، قد تؤدي هذه البيانات إلى تذبذب في عوائد السندات، إذ يوازن المستثمرون بين إشارات تباطؤ الثقة وتوقعات التضخم المرتفعة نسبيًا، مما يُبقي السياسة النقدية في موقف حذر خلال الربع القادم.