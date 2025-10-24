عاجل: زوج اليورو/الجنيه الإسترليني يتراجع رغم بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية من المملكة المتحدة 🔎

09:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر:

مؤشر مديري المشتريات العالمي للخدمات من ستاندرد آند بورز: القراءة الفعلية 51.1؛ التوقعات 51.0؛ القراءة السابقة 50.8؛

مؤشر مديري المشتريات العالمي للتصنيع من ستاندرد آند بورز: القراءة الفعلية 49.6؛ التوقعات 46.6؛ القراءة السابقة 46.2؛

مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من ستاندرد آند بورز: القراءة الفعلية 51.1؛ التوقعات 50.6؛ القراءة السابقة 50.1؛

اكتسب القطاع الخاص في المملكة المتحدة زخمًا متواضعًا في أكتوبر، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 51.1 (من 50.1)، مما يشير إلى شهر ثانٍ من النمو المعتدل. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات قليلاً إلى 51.1، بينما توسع إنتاج التصنيع لأول مرة منذ عام، مع تحسن مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.6 - وهو أعلى مستوى له في 12 شهرًا. وكان النمو مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي وإعادة التخزين، والذي قابله جزئيًا ضعف الصادرات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية وضعف الطلب العالمي. تباطأت معدلات فقدان الوظائف، وانخفض تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في 11 شهرًا، مدعومًا بانخفاض أسعار المواد الخام وارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني، مع بقاء تكاليف الأجور والمرافق مرتفعة. كما تراجع تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ يونيو. ووفقًا لكريس ويليامسون من ستاندرد آند بورز جلوبال، تشير البيانات إلى أن الاقتصاد ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوى له في سبتمبر، لكن النمو الإجمالي لا يزال بطيئًا - حوالي 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي - حيث لا تزال الشركات حذرة قبل ميزانية نوفمبر، وتبقى الثقة، رغم تحسنها، دون المعدلات التاريخية.