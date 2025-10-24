اقرأ أكثر
عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة

  • صدرت اليوم قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر.
  • جاءت البيانات أقل من المتوقع بنسبة 3% على أساس سنوي.

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.1%, المتوقع: 3.1%, الفعلي: 3.0%
  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.3%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.2%
  • مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.9%, المتوقع: 3.1%, الفعلي: 3.0%
  • مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.3%
 

بيانات التضخم الأمريكية جاءت أقل من التوقعات، ما يشير إلى تباطؤ ضغوط الأسعار ويدعم الرهانات على خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي في 2025. تراجع المؤشرات الشهرية والسنوية يعزز ثقة الأسواق في المسار الهبوطي للتضخم، ما قد يدفع عوائد السندات والدولار للانخفاض ويدعم ارتفاع الأسهم.

ملخص يومي: ارتفاع الأسهم مع ترقب الأسواق لمحادثات ترامب وشي؛ انخفاض المعادن الثمينة (27.10.2025)
أوبك+ سترفع الإنتاج في الاجتماع المقبل❓🛢️ النفط في حالة ركود
القهوة تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي وسط تحسن الأحوال الجوية في البرازيل وفيتنام ☕️ 📉
⏬الذهب يهبط إلى ما دون 4000 دولار!

