الملخص اليومي: انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، وارتفاع الأسواق

دفعت البيانات الاقتصادية الكلية والأداء القوي لمعظم الشركات الأمريكية تقييمات المؤشرات الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة. ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنحو 1%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، بينما ارتفع كل من مؤشري راسل وداو جونز بأكثر من 1%.

في أوروبا، تتباين المعنويات، لكن التفاؤل يسود. تشهد معظم بورصات الأسهم في القارة العجوز مكاسب. ويشهد مؤشر فوتسي 100 البريطاني أكبر زيادة بنسبة 0.6%. وأنهى مؤشرا داكس وفوتسي إم آي بي جلسات التداول على ارتفاع طفيف. وتراجع مؤشرا كاك 40 و WIG20 بنسبة 0.2% و0.3% على التوالي.

يحدد تراكم البيانات الاقتصادية الكلية إيقاع التداول خلال جلسة يوم الجمعة. وجاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك أقل من المتوقع، على المستويين السنوي والشهري، وهو ما استقبله السوق بإيجابية كبيرة، على أمل تسريع خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. بلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك على أساس سنوي 3%، بينما بلغ معدل نمو الأسعار على أساس شهري 0.3%.

وأكملت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصورة، مسجلةً قراءة قوية جدًا - متجاوزةً التوقعات بوضوح. ويُظهر قطاع الخدمات وضعًا جيدًا بشكل خاص. وتوقع السوق تباطؤًا، لكن المؤشر أشار إلى نمو مقارنةً بالشهر السابق.

ونشرت جامعة ميشيغان اليوم أيضًا بيانات ثقة المستهلك. وجاءت هذه الثقة أقل من التوقعات بوضوح، لكنها لا تزال إيجابية عند 53.6. وفي الوقت نفسه، لا تزال توقعات تضخم أسعار المستهلكين ثابتة عند 4.6% سنويًا.

وصدرت بيانات مهمة أيضًا من المملكة المتحدة. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.5% سنويًا، وبنسبة تصل إلى 0.5% على أساس شهري. كما ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق التوقعات. ومن الواضح أن أداء القطاع الصناعي أفضل، لكنه لا يزال ضمن نطاق المعنويات السلبية - مسجلًا قراءة 49.6.

كما فاجأ مؤشر مديري المشتريات من منطقة اليورو الجميع، حيث وصل القطاع الصناعي مرة أخرى إلى 50، وارتفع قطاع الخدمات إلى 52.6 - وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. في سوق العملات، تشهد الكرونة النرويجية انخفاضًا واضحًا. انخفض سعر صرفها مقابل الدولار واليورو بأكثر من 0.5%. قد يُعزى ذلك إلى انخفاض الطلب على المواد الخام النرويجية وتجاهل قراءات الاقتصاد الكلي الضعيفة.

تدعم الأخبار الاقتصادية الجيدة من منطقة اليورو تقييم العملة الأوروبية. يشهد اليورو ارتفاعًا معتدلًا مقابل معظم أزواج العملات الرئيسية.

يشهد سوق المعادن النفيسة استقرارًا بعد تصحيح المكاسب الأخيرة. لا يزال الذهب فوق مستوى 4100 دولار للأونصة.

يستعيد سوق سلع الطاقة نشاطه أيضًا. يستقر النفط عند مستوى 61.5 بعد مكاسبه. انخفض NATGAS بنسبة 2%.

انخفضت العقود الآجلة للماشية بنسبة تصل إلى 3%، وقد يكون ذلك مرتبطًا باتفاقية لاستيراد لحوم البقر من الأرجنتين إلى الولايات المتحدة.

يمتد الشعور الإيجابي من سوق الأسهم إلى بورصات العملات المشفرة. تشهد معظم العملات الرقمية مكاسب، لكن هذه المكاسب تتركز حول العملات الرئيسية. يحافظ كل من بيتكوين وإيثريوم على نمو أقل من 1%. نشرت إنتل نتائجها المالية. ورغم الصعوبات التي واجهتها الشركة، فقد تحققت معظم توقعات السوق. عند الافتتاح، ارتفع سهم الشركة بأكثر من 6%، ولكن مع تقدم الجلسة، انخفضت المكاسب إلى ما يقارب الصفر. قد يشير هذا إلى ضعف لدى المشترين نتيجةً لاستنزاف السوق أو جني الأرباح بعد النتائج.

ارتفع سهم ألفابت اليوم بنسبة 3%، مضيفًا مليارات الدولارات إلى رأسماله بعد إعلانه عن صفقة مع أنثروبيك.