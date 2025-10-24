ثلاث أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (24.10.2024)

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة

شهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في السوق. فقد لاحظنا أول تصحيح كبير في سعر الذهب منذ فترة، وانتعاشًا قويًا في أسعار النفط عقب العقوبات الأمريكية على شركات النفط الروسية، بالإضافة إلى تأخر إصدار بيانات التضخم الأمريكية، وأول مجموعة من النتائج الفصلية المتباينة لشركات التكنولوجيا العملاقة في وول ستريت.

مع ذلك، تُبشر الأيام القادمة بالمزيد من النشاط. تشمل الأحداث الرئيسية قرارات السياسة النقدية من بنكين مركزيين رئيسيين - الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان - واجتماعًا محتملًا بين الرئيسين ترامب وشي، بالإضافة إلى أحدث التقارير المالية من أسهم الشركات السبعة الكبرى المتبقية. وبالتالي، سينصب التركيز الرئيسي للمحللين على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، ومؤشر US100، وسوق الذهب.

دولار أمريكي/ين ياباني

أدى اختيار ساناي تاكايتشي، المؤيدة لحزمة التحفيز الاقتصادي، رئيسةً لوزراء اليابان، إلى ضعف ملحوظ في قيمة الين. في ظل خطط زيادة الإنفاق الحكومي وإصدار سندات إضافية في اليابان، يُواجه زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) خطر ارتفاع جديد، وقد يصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية العام.

يُعد هذا الأسبوع حاسمًا نظرًا لقراري البنك المركزي. مساء الأربعاء، سيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن موقفه؛ وبينما يُتوقع على نطاق واسع أن يُخفض أسعار الفائدة، قد يُحافظ البنك على نبرة متشددة بعض الشيء. في المقابل، من المرجح جدًا أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير لاجتماع آخر، على الرغم من اقتراب التضخم من 3%.

إن بقاء بنك اليابان على الوضع الراهن سيُعزز استمرار الاتجاه الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. ومع ذلك، فإن أي إشارة إلى انفتاح على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر قد تُؤدي إلى انعكاس حاد وانخفاض كبير في الزوج. من المقرر صدور قرار بنك اليابان خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الخميس.

US100

من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء يومًا محوريًا لمؤشرات الأسهم. بالإضافة إلى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيُركز المستثمرون بشدة على تقارير أرباح العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. بعد إغلاق السوق في وول ستريت، سنتلقى تقارير من مايكروسوفت وألفابت وميتا. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ستصدر نتائج شركات كاتربيلر وبوينغ وفيريزون، من بين شركات أخرى.

يوم الخميس، بعد الإغلاق، سيراجع السوق نتائج آبل وأمازون، بينما سيُحلل تداول ما قبل الافتتاح تقارير إيلي ليلي وماستركارد. من الواضح أن المستقبل القريب يحمل أهمية حاسمة للحفاظ على مؤشرات الأسهم قرب أعلى مستوياتها التاريخية.

علاوة على ذلك، من المقرر عقد اجتماع محتمل بين الرئيسين ترامب وشي يوم الخميس في مؤتمر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية. يحمل النصف الثاني من الأسبوع إمكانية توليد تقلبات هائلة في الأسواق الرئيسية. فبعد ردود الفعل المتباينة تجاه نتائج نتفليكس وتسلا، يحسب السوق مفاجآت إيجابية من عمالقة التكنولوجيا المتبقين.

الذهب

بعد أربعة أشهر من التماسك، بدأ سعر الذهب اتجاهًا صعوديًا قويًا للغاية في أغسطس. وكان المحفز الرئيسي هو "التحول" الملحوظ من جانب الاحتياطي الفيدرالي. بدأ البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وعلى الرغم من عدم اكتمال البيانات بسبب إغلاق الحكومة، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل هذه الدورة بخفض آخر في أكتوبر.

ومع ذلك، فإن السؤال المحوري يتعلق بشهر ديسمبر وتوقعات المزيد من التخفيضات العام المقبل. قد يدفع نبرة أكثر تشددًا في بيان الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الذهب إلى مستويات أدنى.

ومع ذلك، يجب أيضًا النظر في اجتماع ترامب وشي المحتمل يوم الخميس. يمكن أن يقلل الحوار الإيجابي والبناء من العزوف العالمي عن المخاطرة، مما قد يدفع سعر الذهب إلى ما دون 4000 دولار. على العكس من ذلك، إذا اختارت الولايات المتحدة فرض قيود على الصادرات على الصين (على سبيل المثال، فيما يتعلق بالبرمجيات الأمريكية)، فقد يؤدي ذلك إلى موجة أخرى من ارتفاع قيمة الذهب، مستهدفًا مستويات قياسية تاريخية جديدة.