عاجل: بيانات التصنيع في المملكة المتحدة أقوى قليلاً من المتوقع؛ الناتج المحلي الإجمالي يتخلف قليلاً

الناتج المحلي الإجمالي السنوي في المملكة المتحدة أقل من التقديرات؛ والإنتاج الصناعي (سبتمبر) أعلى قليلاً
الناتج المحلي الإجمالي السنوي في المملكة المتحدة أقل من التقديرات؛ والإنتاج الصناعي (سبتمبر) أعلى قليلاً
تقدير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة (شهريًا): 0.1% (توقعات: 0.1%، سابقًا: 0.0%)
- تقدير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة (3 أشهر/3 أشهر): 0.3% (توقعات: 0.3%، سابقًا: 0.2%)
- تقدير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة (سنويًا): 1.3% (توقعات: 1.4%، سابقًا: 1.4%)
إنتاج الصناعات التحويلية (شهريًا): 0.7% مقابل توقعات: 0.2%، و-1.3% سابقًا
- إنتاج الصناعات التحويلية (سنويًا): 0.8% مقابل توقعات: 0.2% سابقًا
إنتاج الصناعات التحويلية (شهريًا): 0.4% مقابل توقعات: 0.2%، و-0.9% سابقًا
- إنتاج الصناعات التحويلية (سنويًا): 0.7% مقابل توقعات: 0.8%، و-0.1% سابقًا
إنتاج الخدمات (شهريًا): 0% مقابل توقعات: 0.1% و٠٫١٪ سابقًا
- الميزان التجاري للسلع في المملكة المتحدة: -٢١٫١٨٣ مليار (توقعات -٢٢ مليار، سابقًا -٢٢٫٢٤ مليار)
المصدر: xStation5
ملخص يومي: تصريحات ترامب تُساعد وول ستريت 📈انخفاض المعادن الثمينة
انخفاض مؤشر VIX بنسبة 10% وسط محاولة انتعاش وول ستريت🗽
3 أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل - (17.10.2025)
تصريحات Musalem، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حول الاقتصاد الأمريكي والرسوم الجمركية🗽