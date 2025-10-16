اقرأ أكثر
١٠:٠٩ ص · ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات التصنيع في المملكة المتحدة أقوى قليلاً من المتوقع؛ الناتج المحلي الإجمالي يتخلف قليلاً

أهم النقاط

الناتج المحلي الإجمالي السنوي في المملكة المتحدة أقل من التقديرات؛ والإنتاج الصناعي (سبتمبر) أعلى قليلاً

GBP/USD
فوركس
-
-
أهم النقاط

الناتج المحلي الإجمالي السنوي في المملكة المتحدة أقل من التقديرات؛ والإنتاج الصناعي (سبتمبر) أعلى قليلاً

تقدير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة (شهريًا): 0.1% (توقعات: 0.1%، سابقًا: 0.0%)

  • تقدير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة (3 أشهر/3 أشهر): 0.3% (توقعات: 0.3%، سابقًا: 0.2%)
  • تقدير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة (سنويًا): 1.3% (توقعات: 1.4%، سابقًا: 1.4%)

إنتاج الصناعات التحويلية (شهريًا): 0.7% مقابل توقعات: 0.2%، و-1.3% سابقًا

  • إنتاج الصناعات التحويلية (سنويًا): 0.8% مقابل توقعات: 0.2% سابقًا

إنتاج الصناعات التحويلية (شهريًا): 0.4% مقابل توقعات: 0.2%، و-0.9% سابقًا

  • إنتاج الصناعات التحويلية (سنويًا): 0.7% مقابل توقعات: 0.8%، و-0.1% سابقًا

إنتاج الخدمات (شهريًا): 0% مقابل توقعات: 0.1% و٠٫١٪ سابقًا

  • الميزان التجاري للسلع في المملكة المتحدة: -٢١٫١٨٣ مليار (توقعات -٢٢ مليار، سابقًا -٢٢٫٢٤ مليار)
 

المصدر: xStation5

١٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:٠٧ م

ملخص يومي: تصريحات ترامب تُساعد وول ستريت 📈انخفاض المعادن الثمينة
١٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ٩:٣٤ م

انخفاض مؤشر VIX بنسبة 10% وسط محاولة انتعاش وول ستريت🗽
١٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ٩:٠٦ م

3 أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل - (17.10.2025)
١٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ٨:٤٠ م

تصريحات Musalem، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حول الاقتصاد الأمريكي والرسوم الجمركية🗽

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات