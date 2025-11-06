انخفاض العقود الآجلة للقهوة مع تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات بسبب الشحنات البرازيلية الضخمة إلى أوروبا

انخفضت أسعار قهوة أرابيكا اليوم، محافظةً على تقلباتها العالية منذ أوائل أكتوبر. ولا يزال السوق مدعومًا بنقص المعروض العالمي - حيث تستمر مخزونات القهوة في الانخفاض، بينما يظل هطول الأمطار في منطقة أرابيكا الرئيسية في البرازيل (ميناس جيرايس) أقل من المتوسط.
- تزيد المخاطر الإضافية المتعلقة بالإعصار في المناطق ذات النمو القوي في فيتنام من المخاوف بشأن احتمال انقطاع الإمدادات، مما يدعم بشكل غير مباشر أسعار أرابيكا.
- انخفضت مخزونات قهوة أرابيكا المعتمدة من ICE إلى أدنى مستوى لها في 18 شهرًا، عند حوالي 430,000 كيس (60 كجم لكل كيس) وهو ما يشبه المستويات التي شوهدت في نهاية عام 2023.
- ومع ذلك، قد يكون هناك بعض التحسن؛ فوفقًا لرويترز، يقوم التجار العالميون بشحن حوالي 150,000 كيس من قهوة أرابيكا البرازيلية إلى مستودعات ICE في أوروبا، مما قد يساعد في إعادة بناء المخزونات وخفض الأسعار شبه القياسية.
قهوة (فاصل D1)
المصدر: xStation5
ملخص يومي - الحكومة لا تزال مغلقة، والسوق يتراجع، والعملات المشفرة تتعافى
انخفاض ممتد في نهاية الأسبوع! 🚨
إفتتاح الأسواق الامريكية: السوق يواصل انخفاضه في نهاية الأسبوع
ارتفاع الدولار الكندي بفضل بيانات سوق العمل الكندية القوية 💡