انخفاض الكاكاو 3% وسط تحسن المحاصيل في غرب أفريقيا

انخفضت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة ICE (COCOA) إلى ما دون 6200 دولار للطن، بانخفاض يقارب 3% اليوم، مبتعدةً أكثر عن أعلى مستوياتها في شهر واحد عند حوالي 6600 دولار، مع تزايد التفاؤل بشأن آفاق الحصاد القوية في غرب إفريقيا.

يفيد المزارعون في ساحل العاج أن أشجار الكاكاو في حالة ممتازة، حيث يدعم الطقس الجاف عملية التجفيف، بينما يشير المزارعون الغانيون إلى أن القرون تنضج جيدًا في ظل ظروف جوية مواتية.

ووفقًا لشركة صناعة الشوكولاتة Mondelez ، فإن عدد قرون الكاكاو في غرب إفريقيا الآن أعلى بنسبة 7% من متوسط ​​الخمس سنوات وأعلى بكثير من مستوى العام الماضي.

بدأ موسم الحصاد الرئيسي في ساحل العاج للتو، ولا يزال المنتجون المحليون متفائلين بشأن جودة المحاصيل. من ناحية أخرى، لا تزال المخاوف بشأن ضعف الطلب تلقي بظلالها على الأسعار.

أعلنت شركة باري كاليبو، أكبر مُنتج للشوكولاتة في العالم، في أحدث نتائجها المالية أنها تتوقع انخفاضًا في مبيعات منتجات الكاكاو بنسبة متوسطة أحادية الرقم في السنة المالية القادمة، نظرًا لاستمرار ارتفاع أسعار المواد الخام.

في الوقت نفسه، أدى إغلاق الحكومة الأمريكية إلى تأخير إصدار تقارير لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) حول التزام المتداولين، والتي عادةً ما تُقدم فهمًا أعمق لمواقع كبار المضاربين (الأموال المُدارة) والتجار التجاريين (المنتجين والبائعين).

المصدر: xStation5