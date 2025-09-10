عاجل: بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:
- مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.4%, المتوقع: 3.5%, الفعلي: 2.8%
- مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (M/M): السابق: 0.9%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: -0.1%
- مؤشر أسعار المنتجين(Y/Y): السابق: 3.3%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: 2.6%
- مؤشر أسعار المنتجين (M/M): السابق: 0.7%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: -0.1%
ارتفعت العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأمريكية بعد صدور بيانات تضخم مؤشر أسعار المنتجين، وسط تزايد توقعات المتداولين بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. تشير القراءة إلى انحسار ضغوط الأسعار في قطاع التصنيع (وليس القطاع الصناعي فقط)، مما يزيد من احتمالات صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك غدًا، والتي تُعدّ إيجابية لوول ستريت، وتُعدّ أساسية للمستثمرين والمحللين.