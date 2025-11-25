🚨انخفاض النفط بنسبة 2%

وفقًا لقناة ABC News، التي نقلت عن مصدر حكومي أمريكي لم يُكشف عن هويته، اتفق الوفد الأوكراني مع الولايات المتحدة على شروط تسوية سلمية محتملة. ولم تعد الخطة - التي رُفعت من 28 نقطة إلى 19 نقطة - تتضمن أحكامًا تتعلق بالعفو أو قيودًا على القوات المسلحة الأوكرانية المستقبلية.

وقال المسؤول الأمريكي: "وافق الأوكرانيون على اتفاق سلام". وأضاف: "لا تزال هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يتعين الانتهاء منها، لكنهم وافقوا على اتفاق سلام".

وفي وقت سابق، أجرى وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول محادثات سرية مع الوفد الروسي في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة لمناقشة التغييرات التي أُدخلت على الخطة الأولية التي نوقشت في جنيف نهاية الأسبوع الماضي. وقاد محادثات جنيف فريق برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الجيش دريسكول.

وأكدت كل من أوكرانيا وروسيا بشكل غير رسمي حضور وفديهما في تلك الاجتماعات. صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الخطة لا تزال بحاجة إلى العمل، بينما صرحت السلطات الروسية بأنها لم تتلقَّ أي تحديث بشأن ما نوقش في جنيف.

وظهرت المبادرة الدبلوماسية لإدارة ترامب لاستئناف عملية مفاوضات السلام بعد مناقشات بين الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس قبل أسبوعين، حيث ورد أن قرار إرسال القائد العسكري الأعلى لاقى استحسانًا من طرفي النزاع.

المصدر: xStation5