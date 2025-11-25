مخطط اليوم: EURUSD (25.11.2025)

يتداول زوج يورو/دولار أمريكي حاليًا عند مستوى 1.15375 دولارًا أمريكيًا لليورو. وتتأثر تحركات اليوم بمجموعة من العوامل الأساسية، حيث يتنافس ضعف البيانات الألمانية مع تزايد توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. وينصب تركيز السوق على بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي اليوم، والتي قد تحدد التحركات التالية لزوج يورو/دولار أمريكي.

المصدر: xStation5

ما الذي يُشكّل زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم؟

الناتج المحلي الإجمالي الألماني ومعنويات قطاع الأعمال

تُشير أحدث بيانات الربع الثالث إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني لم يُسجّل أي نمو على أساس ربع سنوي، مما يُشير إلى ركود شبه كامل للاقتصاد. إضافةً إلى ذلك، تعكس النتائج الضعيفة لمؤشر Ifo الألماني لمعنويات قطاع الأعمال تراجع التوقعات، على الرغم من التحسن الطفيف في الوضع الاقتصادي الحالي. ونظرًا لأن ألمانيا تُعدّ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فإن ضعف البيانات وتراجع معنويات قطاع الأعمال يُقللان من جاذبية اليورو في الأسواق. ويُقلل تباطؤ الزخم الاقتصادي، إلى جانب تأخر التحفيز المالي في منطقة اليورو، المتوقع في عام 2026 فقط، من توقعات اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لمزيد من الإجراءات التوسعية.

توقعات الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مؤشر أسعار المنتجين اليوم

تتوقع الأسواق بشكل متزايد إمكانية خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، مع تقدير احتمالية تتراوح بين 75% و80%. ويؤكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم جون ويليامز وكريستوفر والر، أن السياسة الحالية لا تزال مُقيّدة بشكل معتدل، وأن الاقتصاد الأمريكي، وخاصة سوق العمل، قد يحتاج إلى مزيد من التيسير. بالإضافة إلى ذلك، تنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) الصادرة اليوم، والتي قد تُعزز أو تُضعف التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي. يُضعف احتمال خفض أسعار الفائدة الدولار مقابل اليورو، مما يُعطي دفعةً صعوديةً لزوج اليورو/الدولار الأمريكي حتى مع بقاء أساسيات اليورو ضعيفةً نسبيًا.

الوضع في أوكرانيا

تُثير محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا شعورًا إيجابيًا في الأسواق، على الرغم من أن تأثيرها على أسعار صرف اليورو لا يزال محدودًا في الوقت الحالي. مع ذلك، قد يدعم التفاؤل الجيوسياسي العملة الموحدة على المدى المتوسط.