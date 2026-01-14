عاجل: بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:
- مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.6%, المتوقع: 2.6%, الفعلي: 3.0%
- مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (M/M): السابق: 0.2%, المتوقع: 0.1%, الفعلي: 0.0%
- مؤشر أسعار المنتجين(Y/Y): السابق: 2.7%, المتوقع: 2.7%, الفعلي: 3.0%
- مؤشر أسعار المنتجين (M/M): السابق: 0.3%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.2%
بيانات مبيعات التجزئة:
- مبيعات التجزئة(M/M): السابق: -0.1%, المتوقع: 0.5%, الفعلي: 0.6%
- مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.5%
تشير بيانات مؤشر أسعار المنتجين إلى عودة الضغوط التضخمية على أساس سنوي، حيث جاء كل من PPI وCore PPI أعلى من التوقعات عند 3.0%، ما يعكس استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج. في المقابل، التباطؤ الشهري يوحي بأن الزخم قصير الأجل لا يزال محدودًا. أما بيانات مبيعات التجزئة فجاءت قوية، متجاوزة التوقعات، ما يدل على متانة الطلب الاستهلاكي. هذا المزيج يعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر، وقد يقلص احتمالات خفض الفائدة قريبًا، مع دعم الدولار والضغط على الأصول الحساسة للفائدة.
