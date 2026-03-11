ملخص اليوم: لا تزال أسعار النفط تضغط على وول ستريت رغم البيانات الإيجابية لمؤشر أسعار المستهلك 🗽

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بنسبة تقارب 0.5%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (OIL) بأكثر من 1% لتصل إلى حوالي 92 دولارًا للبرميل، على الرغم من تصريحات دونالد ترامب التي أشارت إلى خفض تدريجي للعمليات العسكرية وإمكانية إنهاء الصراع مع إيران في المدى القريب. وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة لم يتبق لها سوى عدد قليل من الأهداف للقضاء عليها. وجاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير متوافقة مع التوقعات عند 2.4% على أساس سنوي، إلا أن السوق تجاهلت البيانات إلى حد كبير، معتبرةً التقرير "قديمًا" نوعًا ما في ضوء تصاعد الوضع في الشرق الأوسط.

وارتفاع أسهم شركة أوراكل (ORCL.US) بأكثر من 8% اليوم بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح فاقت التوقعات وخففت قليلاً من المخاوف بشأن ارتفاع النفقات الرأسمالية.

وتجري شركة مايكروسوفت (MSFT.US) محادثات متقدمة لاستئجار مئات الميغاواط من سعة مركز البيانات في مجمع رئيسي للذكاء الاصطناعي في أبيلين، تكساس، بعد أن تراجعت أوراكل (ORCL.US) سابقًا عن هذه الفرصة. بحسب تقارير سابقة، أبدت شركة ميتا بلاتفورمز (META.US) اهتمامًا باستئجار الموقع. قد تصل تكلفة بناء وتشغيل المرافق المزمع إنشاؤها إلى عشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك رقائق إنفيديا (NVDA.US) اللازمة لتشغيل خوادم الذكاء الاصطناعي. مع ذلك، لم تُحدث هذه الأخبار أي تقلبات ملحوظة في أسهم أي من الشركات المذكورة.

(ملخص قيد الإعداد)

الرسوم البيانية: النفط ومايكروسوفت (على أساس الساعة)

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5