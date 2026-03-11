🚩 انخفاض قيمة الفضة بنسبة 3%

يشهد سعر الفضة انخفاضًا في الأسواق العالمية اليوم، متراجعًا نحو 85 دولارًا للأونصة. ويبدو أن الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض لا تقتصر على قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات فحسب، بل تشمل أيضًا تزايد المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية والنشاط الصناعي في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط. على المدى المتوسط، قد يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الوقود (صدمة خارجية) إلى ضعف النشاط الصناعي، وبالتالي التأثير سلبًا على الطلب على الفضة.

يستمر الصراع في الشرق الأوسط، حيث حذرت إيران السفن من عبور مضيق هرمز. ومن الواضح أن المستثمرين يفضلون الذهب، الذي يميل إلى الأداء بشكل أفضل من الفضة في ظل بيئة مخاطر جيوسياسية متزايدة.

الفضة (يوم واحد)

يتداول السعر حاليًا حول المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي)، وتكتسب هذه المنطقة أهمية إضافية نظرًا لاحتمالية تشكل مثلث متماثل، والذي يشير عادةً إلى استمرار الاتجاه طويل الأجل السابق (في هذه الحالة، اتجاه صعودي).

قد يشير تجاوز سعر الفضة 88 دولارًا للأونصة إلى اختراق صعودي ودفعة صعودية أخرى.

من المرجح أن يتطلب هذا السيناريو ضعف الدولار الأمريكي، وانخفاض عائدات سندات الخزانة، وتراجع أسعار النفط.

في الوقت نفسه، قد يؤدي انخفاض السعر إلى ما دون 80 دولارًا للأونصة إلى إبطال هذا السيناريو.

المصدر: xStation5

مؤشر الدولار الأمريكي الآجل (يوم واحد)

يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي الآجل اليوم، وقد تجاوز المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 جلسة (الخط الأحمر).

المصدر: xStation5