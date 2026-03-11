مشاعر متباينة في وول ستريت وسط الحرب الإيرانية 🗽 أسهم أوراكل ترتفع بنسبة 10%

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر بيتسبرغ 500 بنسبة 0.1% عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر فبراير، والتي جاءت متوافقة مع التوقعات، واقتراح وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية. وتشير تصريحات دونالد ترامب إلى أن الصراع مع إيران قد يقترب من نهايته، على الرغم من أن موقع أكسيوس، نقلاً عن مصادر، أفاد بأن الحرب قد تستمر لعدة أسابيع أخرى.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات

ارتفع سهم شركة تسلا ( TSLA.US ) بنسبة 0.5% بعد تقارير تفيد بأن الشركة تُسرّع العمل على مشروع وكيل الذكاء الاصطناعي.

انخفض سهم شركة أيروفايرونمنت ( AVAV.US ) بأكثر من 12% بعد إعلانها عن إيرادات أقل من المتوقع في الربع الثالث وتخفيض توقعاتها للعام بأكمله.

ارتفع سهم شركة أليانت إنرجي ( LNT.US ) بنسبة 0.3% بعد أن بدأت شركة آر بي سي كابيتال ماركتس تغطيتها بتوصية "أداء متفوق".

انخفض سهم شركة كامبل ( CPB.US ) بنسبة 5% بعد خفض توقعاتها للأرباح المعدلة للسهم الواحد للعام بأكمله.

ارتفع سهم شركة كارماكس ( KMX.US ) بنسبة 7% بعد أن كشف المستثمر الناشط ستاربورد فاليو عن امتلاكه حصة بقيمة 350 مليون دولار تقريبًا.

ارتفع سهم شركة إنتويتيف سيرجيكال ( ISRG.US ) بنسبة 0.3% بعد أن رفعت سيتي تصنيف السهم إلى "شراء".

ارتفع سهم شركة نايكي ( NKE.US ) بنسبة 2% بعد أن رفعت باركليز تصنيفها إلى "زيادة الوزن".

ارتفع سهم أوراكل ( ORCL.US ) بنسبة 10% بعد تحقيق أرباح قوية وتوقعات تشير إلى استمرار الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وصعد سهم سيرف روبوتكس ( SERV.US ) بنسبة 13% بعد نتائج الربع الرابع التي فاقت التوقعات وتوقعات محسّنة.

وحقق سهم أبستارت ( UPST.US ) مكاسب بنسبة 2% بعد إعلانه عن خطط للتقدم بطلب للحصول على ترخيص بنك وطني أمريكي.

وصعد سهم يونيكيور ( QURE.US ) بنسبة 2% بعد أن رفعت ميزوهو تصنيف السهم إلى "أداء متفوق".

أوراكل تُبدد المخاوف بشأن ناسداك

أعلنت أوراكل (ORCL.US)، عملاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الذي كان مؤخرًا محور نقاش حول الإنفاق الرأسمالي ومستويات الديون في قطاع التكنولوجيا، عن نتائج فاقت التوقعات للربع الثالث من السنة المالية 2026، ورفعت توقعاتها لإيرادات عام 2027. وقد دعمت هذه النتائج سعر السهم، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا يُقيّمون حجم الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والمخاطر المالية المرتبطة به.

تجاوزت أوراكل ( ORCL.US ) توقعات المحللين في كل من الإيرادات والأرباح.

رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2027 إلى 90 مليار دولار.

وعقب الإعلان عن النتائج، ارتفع سعر السهم بنسبة تصل إلى 14% في تداولات ما قبل افتتاح السوق.

بلغت إيرادات الربع الثالث 17.19 مليار دولار، متجاوزةً التوقعات البالغة 16.9 مليار دولار، ومسجلةً ارتفاعًا مقارنةً بـ 14.1 مليار دولار في العام السابق.

وبلغت ربحية السهم 1.79 دولار، متجاوزةً التوقعات البالغة 1.70 دولار.

وحقق قطاع الحوسبة السحابية إيرادات بلغت 8.9 مليار دولار، متجاوزًا تقديرات السوق بقليل.

وبلغت إيرادات البنية التحتية السحابية 4.9 مليار دولار، متجاوزةً التوقعات أيضًا.

وأشارت الشركة إلى الطلب القوي على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، حيث بلغ حجم العقود المتراكمة 553 مليار دولار.

وحافظت أوراكل على توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026 عند 67 مليار دولار، وأبقت على توزيعات الأرباح الفصلية عند 0.50 دولار للسهم.

في الوقت نفسه، تُزيد الشركة استثماراتها بشكل ملحوظ في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 269% في ربع واحد لتصل إلى 8.5 مليار دولار، وقد تصل النفقات الرأسمالية السنوية إلى 50 مليار دولار.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الشركة قد تُخطط لتقليص آلاف الوظائف لتمويل توسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما نفت أوراكل التقارير التي أفادت بتوقف مشروع توسيع مركز بيانات ستارجيت مع أوبن إيه آي ( OPAI.PVT ) في تكساس.

ورغم انتعاش السهم اليوم، إلا أنه لا يزال تحت ضغط، حيث انخفضت قيمته بنحو 54% خلال الأشهر الستة الماضية و23% منذ بداية العام.

ويُعدّ ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي اتجاهًا عامًا في القطاع، إذ تُخطط أمازون (AMZN.US) وألفابت (GOOGL.US) وميتا (META.US) ومايكروسوفت (MSFT.US) لتخصيص ما يُقارب 650 مليار دولار من النفقات الرأسمالية في عام 2026، مُخصصة في معظمها لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

المصدر: xStation5