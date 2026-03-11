ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف وسط التوترات مع إيران وتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن المخزونات

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة، على الرغم من ارتفاع مخزونات النفط الخام بأكثر من التوقعات. وانخفضت مخزونات البنزين تحديدًا بشكل ملحوظ أكثر مما توقعه السوق.

مخزونات النفط الخام: 3.824 مليون برميل (التوقعات: 2.5 مليون، القيمة السابقة: 3.475 مليون)

مخزونات البنزين: -3.654 مليون برميل (التوقعات: -2 مليون، القيمة السابقة: -1.704 مليون)

مخزونات المشتقات النفطية: -1.349 مليون برميل (التوقعات: -0.947 مليون، القيمة السابقة: 0.429 مليون)

مخزونات خام كوشينغ: 0.117 مليون برميل (القيمة السابقة: 1.564 مليون)

كما أكدت إيران اليوم مجددًا أن الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال مغلقة أمام السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما، بما في ذلك السفن التي توفر المجال الجوي للطائرات الأمريكية. حتى الآن، تعرضت أكثر من عشر سفن لهجمات في المضيق منذ 28 فبراير، مما يؤكد استمرار خطورة الملاحة في المنطقة.

في المقابل، تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لشبكة خطوط أنابيب النفط التي تتجاوز مضيق هرمز حوالي 9 ملايين برميل يوميًا، بينما يستطيع ميناء ينبع استيعاب حوالي 4.5 مليون برميل يوميًا، مما يخفف إلى حد ما من احتمالية حدوث صدمة في الإمدادات.

