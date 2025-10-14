عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي:
- مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.2%, المتوقع: 2.4%, الفعلي: 2.4%
- مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.1%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.2%
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.1%, المتوقع: 2.4%, الفعلي: 2.4%
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.1 %, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.2%
