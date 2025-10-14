اقرأ أكثر
١٠:٠٠ ص · ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا

Milad Azar
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي:

  • مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.2%, المتوقع: 2.4%, الفعلي: 2.4%
  • مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.1%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.2%
  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.1%, المتوقع: 2.4%, الفعلي: 2.4%
  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.1 %, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.2%
 

المصدر: Xstation5

