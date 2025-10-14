اقرأ أكثر
٢:٠٩ م · ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: تراجع تفاؤل الاتحاد الوطني للأعمال التجارية الأمريكية (NFIB) تجاه الشركات الصغيرة 🗽مؤشر US500 يخسر 0.8%

  • انخفض مؤشر تفاؤل الأعمال الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال في الولايات المتحدة (NFIB) عن المتوقع.
  • انخفضت العقود الآجلة في وول ستريت اليوم.

مؤشر تفاؤل الأعمال الأمريكي الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال في الولايات المتحدة (NFIB) في سبتمبر: 98.80 (توقعات 100.6، السابق 100.80). سجل مؤشر US500 أكبر تصحيح له منذ 19-22 مايو، بانخفاض 0.8% اليوم.

 

المصدر: xStation5

