عاجل: تراجع تفاؤل الاتحاد الوطني للأعمال التجارية الأمريكية (NFIB) تجاه الشركات الصغيرة 🗽مؤشر US500 يخسر 0.8%

انخفضت العقود الآجلة في وول ستريت اليوم.

انخفض مؤشر تفاؤل الأعمال الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال في الولايات المتحدة ( NFIB ) عن المتوقع.

مؤشر تفاؤل الأعمال الأمريكي الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال في الولايات المتحدة (NFIB) في سبتمبر: 98.80 (توقعات 100.6، السابق 100.80). سجل مؤشر US500 أكبر تصحيح له منذ 19-22 مايو، بانخفاض 0.8% اليوم.

المصدر: xStation5