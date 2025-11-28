عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي:

مؤشر أسعار المستهلكين ( Y/Y ): السابق: 2.3 %, المتوقع: 2.4 %, الفعلي: 2.3%

مؤشر أسعار المستهلكين ( M/M ): السابق: 0.3 %, المتوقع: -0.2 %, الفعلي: -0.2%

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ( Y/Y ): السابق: 2.3 %, المتوقع: 2.4 %, الفعلي: 2.6%

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ( M/M ): السابق: 0.3 %, المتوقع: -0.6 %, الفعلي: -0.5%

ستُنشر النتائج النهائية لشهر نوفمبر 2025 في 12 ديسمبر 2025.

بناءً على البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني (Destatis)، تشهد ضغوط الأسعار في قطاعي الطاقة والغذاء انخفاضًا، مما يُخفف من الضغوط التضخمية الإجمالية في الاقتصاد الألماني. مع ذلك، تُشير بيانات المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) إلى صورة مختلفة، مما قد يُشير إلى أنه في حين يتراجع تضخم السلع الأساسية، قد يظل تضخم الخدمات وضغوط التكاليف الأخرى أكثر استمرارًا مما يُشير إليه الانخفاض الكلي في أسعار الطاقة والغذاء.

يقيس مؤشر HICP التغيرات السعرية الصرفة لسلة ثابتة من السلع والخدمات الاستهلاكية في جميع دول الاتحاد الأوروبي، محسوبًا باستخدام منهجية الاتحاد الأوروبي الموحدة لضمان إمكانية المقارنة بين الدول. بخلاف مؤشر أسعار المستهلك الألماني، الذي يستثني المساكن المملوكة ويشمل ألعاب الحظ، يستثني المؤشر المنسق كلا الفئتين ويتبع إجراءات صارمة لتعديل الجودة لعزل تحركات الأسعار الفعلية عن التغيرات في جودة المنتج أو قنوات التوزيع.