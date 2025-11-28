مخطط اليوم - EURUSD (28.11.2025)

يتراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم نحو مستوى 1.157 قبيل صدور بيانات التضخم الألمانية الساعة 2:30 مساءً. وقد اتسم محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الصادر أمس بنبرة متشددة، حيث أشار البنك إلى توقف مؤقت لخفض أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، لا تزال البيانات الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة تُظهر مرونةً مستمرةً للاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك قراءة أقل من المتوقع لطلبات إعانة البطالة. وانخفضت مبيعات التجزئة الشهرية الفعلية في ألمانيا لشهر أكتوبر بنسبة -0.3%، مقارنةً بتوقعات 0.2% والقراءة السابقة البالغة 0.2%. وقد يعزز الانخفاض المحتمل في الاستهلاك الخاص في أوروبا من حجة ضعف اليورو، وقد يتفاعل السوق بحساسية مع هذه البيانات، حيث كان "المستهلك المرن" أحد العوامل الرئيسية الداعمة لليورو، ولا يزال يُشكل عقبةً أمام البنك المركزي الأوروبي.

EURUSD (فاصل يومي)

يتراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي قليلاً بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب، ويتداول حاليًا في النطاق المتوسط ​​بين المتوسط ​​المتحرك الأسي 200 (الخط الأحمر) والمتوسط ​​المتحرك الأسي 50 (الخط البرتقالي)، مما يشير إلى تردد المستثمرين بشأن استدامة هذا الاتجاه، على الرغم من تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، والتي تقترب الآن من 84%.

المصدر: xStation5

يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي ضمن نموذج مثلث، وقد أُبطل الاختراق الصعودي الأخير بانخفاضه من 1.161 إلى 1.156. مع ذلك، يحدث الانخفاض حاليًا بحجم تداول منخفض نسبيًا. ولا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) دون مستوى 50.

المصدر: xStation5