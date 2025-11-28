تراجع EURNOK عد ضعف مبيعات التجزئة في ألمانيا وتراجع البطالة في النرويج

بلغت مبيعات التجزئة الفعلية في ألمانيا لشهر أكتوبر -0.3% على أساس شهري (توقعات 0.2%، سابقًا 0.2%).
بلغ معدل البطالة في النرويج لشهر نوفمبر 2.1% (توقعات 2%، سابقًا 2.0%).
بلغت مبيعات التجزئة في السويد لشهر أكتوبر -0.3% على أساس شهري (توقعات 0.1%).
شهد هذا الصباح سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية من عدة اقتصادات أوروبية. ومع ذلك، لم تؤثر هذه البيانات بشكل ملحوظ على تحركات أسعار أزواج اليورو مقابل الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي مقابل الكرونة النرويجية، واليورو مقابل الكرونة السويدية.
تجد أدناه خريطة حرارية توضح التقلبات الحالية في سوق العملات الأجنبية.
