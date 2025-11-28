اقرأ أكثر
١١:٣٧ ص · ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥

تراجع EURNOK عد ضعف مبيعات التجزئة في ألمانيا وتراجع البطالة في النرويج

EUR/NOK
فوركس
-
-

 

بلغت مبيعات التجزئة الفعلية في ألمانيا لشهر أكتوبر -0.3% على أساس شهري (توقعات 0.2%، سابقًا 0.2%).

بلغ معدل البطالة في النرويج لشهر نوفمبر 2.1% (توقعات 2%، سابقًا 2.0%).

بلغت مبيعات التجزئة في السويد لشهر أكتوبر -0.3% على أساس شهري (توقعات 0.1%).

شهد هذا الصباح سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية من عدة اقتصادات أوروبية. ومع ذلك، لم تؤثر هذه البيانات بشكل ملحوظ على تحركات أسعار أزواج اليورو مقابل الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي مقابل الكرونة النرويجية، واليورو مقابل الكرونة السويدية.

تجد أدناه خريطة حرارية توضح التقلبات الحالية في سوق العملات الأجنبية.

٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٥٩ م

الملخص اليومي: أنهت وول ستريت وأسواق الطاقة الشهر على موجة من المكاسب.
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٢٠ م

الفضة تسجل مستويات قياسية جديدة!
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ٩:٠٨ م

ارتفاع أسهم إنتل بعد شائعات عن رقائق لشركة أبل
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ٧:٢١ م

الولايات المتحدة: بعد يوم راحة، افتتحت وول ستريت الجلسة باللون الأخضر

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات