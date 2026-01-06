اقرأ أكثر
٥:٠٣ م · ٦ يناير ٢٠٢٦

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا

Milad Azar
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي:

  • مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.8%
  • مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: -0.2%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.0%

 

فاجأ التضخم الألماني بانخفاض ملحوظ في البيانات الأولية لشهر ديسمبر، حيث تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 1.8% على أساس سنوي (مقابل 2.1% متوقعة، و2.3% في الفترة السابقة)، مسجلاً استقراراً خلال الشهر. كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين المنسق إلى 2.0% على أساس سنوي (مقابل 2.2% متوقعة، و2.6% في الفترة السابقة)، وارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري. وعلى أساس متوسط ​​سنوي، يُقدر مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.2% لعام 2025، بينما يُتوقع مبدئياً أن يبلغ التضخم الأساسي - أي مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة - 2.4% على أساس سنوي في ديسمبر. يُظهر التحليل انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السلع (0.4% على أساس سنوي) مدفوعًا بانخفاض أسعار الطاقة (-1.3% على أساس سنوي) وتراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية (0.8% على أساس سنوي)، بينما ظل التضخم في قطاع الخدمات مرتفعًا عند 3.5% على أساس سنوي، مما يؤكد استمرار ضغوط الأسعار المحلية على الرغم من الاتجاه العام نحو التباطؤ.

وقد سبقت بيانات "الأراضي" الإقليمية، التي صدرت في وقت سابق من الجلسة، هذا التراجع في التضخم على المستوى الوطني، حيث انخفض التضخم في شمال الراين-وستفاليا إلى 1.8% على أساس سنوي (من 2.3%)، وفي ساكسونيا إلى 1.9% (من 2.2%)، كما أشارت بيانات ولايات رئيسية أخرى إلى ضعف عام في التضخم. ويواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاضه بعد صدور هذه البيانات.

